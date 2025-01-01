Україна домовляється з рф про повернення тисячі полонених, - Зеленський





Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає



«Про обмін <секретар Ради національної безпеки та оборони> Рустем <Умєров> говорив з <очільником російської делегації на переговорах Володимиром> Мединським — вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками», — сказав він.



Президент також розповів про стан двосторонніх переговорів із росією. Він наголосив, що Україна може зустрітися «хоч завтра», однак їй треба результат, водночас москві вигідні «пусті зустрічі», на яких не відбуватиметься руху вперед, тож це не наближатиме до миру.



За словами президента, росіяни не раз після зустрічі порушували досягнуті домовленості.



«Вони збрехали черговий раз — зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: “Давай обмін пройде, цивільних… після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі”. Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: “Треба, напевно, ще щось зробити — технічні зустрічі”. Тобто вони відтягують все», — розповів він.



Зеленський додав, що Україна буде контактувати з президентом США Дональдом Трампом, а той — з Китаєм. Глава держави висловив сподівання, що «всі по трошки будуть робити», щоб зустріч на рівні лідерів таки відбулася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна контактує з росією для підготовки нового обміну полоненими, у межах якого з неволі хочуть звільнити тисячу українців.Про це повідомив президентпід час спілкування з журналістами, передає «Суспільне» «Про обмін <секретар Ради національної безпеки та оборони> Рустем <Умєров> говорив з <очільником російської делегації на переговорах Володимиром> Мединським — вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками», — сказав він.Президент також розповів про стан двосторонніх переговорів із росією. Він наголосив, що Україна може зустрітися «хоч завтра», однак їй треба результат, водночас москві вигідні «пусті зустрічі», на яких не відбуватиметься руху вперед, тож це не наближатиме до миру.За словами президента, росіяни не раз після зустрічі порушували досягнуті домовленості.«Вони збрехали черговий раз — зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: “Давай обмін пройде, цивільних… після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі”. Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: “Треба, напевно, ще щось зробити — технічні зустрічі”. Тобто вони відтягують все», — розповів він.Зеленський додав, що Україна буде контактувати з президентом США Дональдом Трампом, а той — з Китаєм. Глава держави висловив сподівання, що «всі по трошки будуть робити», щоб зустріч на рівні лідерів таки відбулася.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію