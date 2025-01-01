Народився в росії, а бореться за Україну: історія офіцера медзабезпечення з волинської бригади

Євген на псевдо "Джаміль" став на захист України в грудні 2022 року. Спершу проходив службу в лавах 67 ОМБр, а в листопаді 2024 року став бійцем 100 окремої механізованої бригади.



У пресцентрі волинської бригади поділилися історією захисника, пише



Чоловік народився та виріс у РФ, але понад 20 років разом із родиною мешкає в Конотопі на Сумщині. З його слів, про свій вибір жодного разу не пошкодував.



"Ще після війни в Афганістані, куди мене призвали як студента медичного вишу, я зрозумів, що нормального, цивілізованого життя в Росії не буде, тому разом з родиною вирішили переїхати до родичів в Україну", — говорить Євген.



У 2002 році чоловік отримав українське громадянство. Тривалий час працював завідувачем аптеки, однак повномасштабне вторгнення внесло корективи у життя. Зараз у "Сталевій Сотці" воїн служить на посаді офіцера відділення медичного постачання медичної роти.



"В 67-й бригаді мене привчили: там, де склад, там має бути "Джаміль", аби завжди надати необхідні медичні засоби тим, хто цього потребує. Такого ж принципу я додержуюся в "сотці", — сказав захисник.



Військовослужбовець переконаний, що нинішня війна, яку розв’язала Росія проти України — це війна суспільства



"Тільки завдяки самоорганізації ми зможемо перемогти у цій війні. Наш народ має об’єднатися, як би важко не було. В Україні є все — не пощастило лише із сусідом", — стверджує чоловік.

За прикладом батька до лав ЗСУ став і син Євгена — Максим, який після звільнення зі служби зараз допомагає побратимам із ремонтом техніки в районі Оріхового на Запоріжжі.



Що відомо про бойовий шлях 100 бригади



У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".



Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.



У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024 року 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.

