Партизани підірвали залізничні колії, що ведуть до заводу з виробництва ракет у Смоленську

Партизанський рух «АТЕШ» заявив про підрив залізничних колій у російському Смоленську, які ведуть до авіазаводу, де виготовляють ракети й безпілотники для Міноборони рф.

Про це повідомили в організації, пише Громадське.

Там кажуть, що цей завод, зокрема, виготовляє ракети Х-59 для Міноборони рф. В «АТЕШ» зазначили, що мають підтвердження — «логістика ракет наразі порушена».

За даними руху, завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку. Він є стратегічною ціллю, і партизани кажуть, що продовжать завдавати ударів по таких об'єктах.

«Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть», — додали в «АТЕШ».

