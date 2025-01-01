Партизани підірвали залізничні колії, що ведуть до заводу з виробництва ракет у Смоленську
Сьогодні, 11:24
Партизанський рух «АТЕШ» заявив про підрив залізничних колій у російському Смоленську, які ведуть до авіазаводу, де виготовляють ракети й безпілотники для Міноборони рф.
Про це повідомили в організації, пише Громадське.
Там кажуть, що цей завод, зокрема, виготовляє ракети Х-59 для Міноборони рф. В «АТЕШ» зазначили, що мають підтвердження — «логістика ракет наразі порушена».
За даними руху, завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку. Він є стратегічною ціллю, і партизани кажуть, що продовжать завдавати ударів по таких об'єктах.
«Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть», — додали в «АТЕШ».
