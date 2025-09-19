Нагадує конвалію: на Волині помітили незвичну рослину з отруйними ягодами





Що відомо про веснівку дволисту



Веснівка дволиста — трав'яниста багаторічна рослина, яка розвивається групами. Інші її назви — заяча кров, заячі вушка, заяча сіль, заячий цвіт. Веснівка має пряме стебло, повзуче кореневище та 2-3 широкі листки.



Висота рослини разом із квітконосом сягає 10-15 сантиметрів. Квіти ростуть китицями у травні-червні і дуже схожі на конвалії. Плоди цієї рослини червоного та білого кольорів є отруйними, тому вживати їх не можна.



В Україні веснівку дволисту можна побачити на Поліссі, в лісостепу та в деяких місцях у Карпатах. Зазвичай вона росте в тіньових лісах із кислим і вологим ґрунтом. Цікаво, що веснівка дволиста — це єдиний представник роду холодкових на території України.

