Нагадує конвалію: на Волині помітили незвичну рослину з отруйними ягодами
Сьогодні, 12:06
У селі Світязь на Волині помітили рослину веснівка дволиста. Її фото поширили у спільноту "Рослинний світ України" на фейсбуці.
Про це пише пише «Телеграф».
Що відомо про веснівку дволисту
Веснівка дволиста — трав'яниста багаторічна рослина, яка розвивається групами. Інші її назви — заяча кров, заячі вушка, заяча сіль, заячий цвіт. Веснівка має пряме стебло, повзуче кореневище та 2-3 широкі листки.
Висота рослини разом із квітконосом сягає 10-15 сантиметрів. Квіти ростуть китицями у травні-червні і дуже схожі на конвалії. Плоди цієї рослини червоного та білого кольорів є отруйними, тому вживати їх не можна.
В Україні веснівку дволисту можна побачити на Поліссі, в лісостепу та в деяких місцях у Карпатах. Зазвичай вона росте в тіньових лісах із кислим і вологим ґрунтом. Цікаво, що веснівка дволиста — це єдиний представник роду холодкових на території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише пише «Телеграф».
Що відомо про веснівку дволисту
Веснівка дволиста — трав'яниста багаторічна рослина, яка розвивається групами. Інші її назви — заяча кров, заячі вушка, заяча сіль, заячий цвіт. Веснівка має пряме стебло, повзуче кореневище та 2-3 широкі листки.
Висота рослини разом із квітконосом сягає 10-15 сантиметрів. Квіти ростуть китицями у травні-червні і дуже схожі на конвалії. Плоди цієї рослини червоного та білого кольорів є отруйними, тому вживати їх не можна.
В Україні веснівку дволисту можна побачити на Поліссі, в лісостепу та в деяких місцях у Карпатах. Зазвичай вона росте в тіньових лісах із кислим і вологим ґрунтом. Цікаво, що веснівка дволиста — це єдиний представник роду холодкових на території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нагадує конвалію: на Волині помітили незвичну рослину з отруйними ягодами
Сьогодні, 12:06
Партизани підірвали залізничні колії, що ведуть до заводу з виробництва ракет у Смоленську
Сьогодні, 11:24
Антени для радіоелектронної боротьби: характеристики та вибір
Сьогодні, 10:30
Народився в росії, а бореться за Україну: історія офіцера медзабезпечення з волинської бригади
Сьогодні, 10:14