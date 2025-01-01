Біля Луцька - фестиваль «Дух незламних»: змагання з різних видів спорту, виступи гуртів та козацьке бойове мистецтво

20-21 вересня 2025 року на території Музею історії сільського господарства Волині-скансен у селі Рокині проходить фестиваль національних бойових мистецтв “Дух незламних”.Про це повідомили у Луцькій міській раді.На фестивалі є активності на різний смак: майстер-класи, гутірки, ярмарки майстрів, фуд-зони, змагання з різних видів спорту, таких як боротьба навхрест, боротьба на поясах та “Котигорошко”. На території діють локації, де представники ветеранського бізнесу представляють свою продукцію та послуги.Особливу зацікавленість у відвідувачів викликали показові виступи з національних видів спорту. Вихованці спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць» продемонстрували свої вміння та викликали бурхливі оплески глядачів.Відвідувачі могли спробувати себе у стрільбі з лука, метанні ножів та навіть стали свідками вистрілу зі справжньої козацької гармати.Вечірня програма порадувала гостей виступом STASYA, благодійним аукціоном та концертом гурту KARNA.День завершився козацьким вогняним шоу. Захід зібрав мешканців та гостей Луцької громади, аби поєднати українські традиції, спорт, культуру та благодійність. Головною метою фестивалю є збір коштів на підтримку бригади “Любарт”.