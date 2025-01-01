Підозрюваного у схемі для ухилянтів ексрадника мера Ковеля взяли під домашній арешт

Андрієві Середюку обрали запобіжний захід. Посадовця відправили під цілодобовий домашній арешт, а частину його майна – арештували.



Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 12 вересня, пише



На початку вересня 2025 року співробітники СБУ повідомили про викриття 47-річного радника Ковельського міського голови Андрія Середюка, якого підозрюють в організації схеми для ухилянтів. За даними слідства, посадовцю допомагали дві працівниці управління соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету Ковельської міськради, одна з яких його дружина Ірина Середюк.



Оскільки у минулому Андрій Середюк – заступник військового комісара Ковельського міського ТЦК та СП, він через особисті звʼязки знімав чоловіків з розшуку та вносив зміни до електронної системи «Оберіг». Одну таку послугу оцінював у 2,5 тис. доларів.



Одразу після затримання Андрія та Ірину Середюків звільнили з міськради. Слідчі СБУ провели обшуки у підозрюваних. За інформацією центру журналістських розслідувань «Сила правди», суд наклав арешт на будинок (150 м2), квартиру (50 м2) та дві земельні ділянки подружжя в Ковелі.



Правоохоронці також провели обшуки в автомобілі, офісі, службовому кабінеті та квартирі Андрія Середюка. У нього вилучили ще кілька мобільних телефонів, ноутбук, понад 13 тис. доларів та різні документи. До прикладу, волонтерське посвідчення та посвідчення військового капелана.



Окрім цього, в колишнього радника арештували військово-медичні документи щодо трьох чоловіків, книгу запису відвідувачів з квітня по вересень 2025 року, журнал реєстрації направлень на військово-лікарську комісію. Арештували й документи, вилучені під час обшуку квартири ще одного підозрюваного. Зокрема, медичний висновок про те, що невиліковно хворі потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі.



Також суддя Луцького міськрайонного суду Вячеслав Покидюк 4 вересня постановив взяти під домашній арешт організатора та його спільників на два місяці, до 2 листопада. Трьох з них взяли під цілодобовий арешт, а одного – під арешт з 08:00 до 20:00, з огляду на стан здоров’я. Слідчі наполягали на арештах під заставу, однак Волинський апеляційний суд у низці ухвал 10 вересня вирішив не змінювати запобіжних заходів.



За зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою (ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України) спільникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.





