Трамп заявив, що розчарований путіним, і впевнений - диктатор програє





Про це повідомляє Дональда Трампа на телеканалі Fox.



Трамп наголосив, що Сполучені Штати нарощують видобуток нафти та роблять все можливе, щоб знизити її вартість. За його словами, це створює економічний тиск, який може прискорити закінчення бойових дій в Україні.



Американський лідер звернувся до інших країн з проханням також знизити ціни на нафту.



"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - заявив Трамп.



Нагадаємо, нещодавно президент США заявив, що готовий ввести "серйозні" санкції проти РФ, але за умови, що усі країни НАТО припинять купувати російську нафту.



Пізніше Трамп назвав санкції країн ЄС проти Росії достатньо слабкими і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.



Також Трамп анонсував потужний санкційний удар по Росії. Під обмеження можуть потрапити нафтовий сектор і банки.





