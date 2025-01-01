Найбільше зріс у ціні хліб: як на Волині змінювалися ціни за місяць
Сьогодні, 16:27
За серпень ціни на споживчих ринках Волині зросли на 0,6%, у порівнянні з липнем.
Найбільше здорожчав хліб, його вартість зросла на 2,3%, повідомили 12 вересня в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.
На другому місці продуктів, які найбільше зросли в ціні — олія та жири (+2,1%). Також підвищилися ціни на яйця (+2%), м’ясо та морепродукти (+1,9%).
Водночас в управлінні статистики на споживчих ринках зафіксували зниження вартості овочів (-11,5%). Також подешевшав цукор (-5,7%).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Найбільше здорожчав хліб, його вартість зросла на 2,3%, повідомили 12 вересня в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.
На другому місці продуктів, які найбільше зросли в ціні — олія та жири (+2,1%). Також підвищилися ціни на яйця (+2%), м’ясо та морепродукти (+1,9%).
Водночас в управлінні статистики на споживчих ринках зафіксували зниження вартості овочів (-11,5%). Також подешевшав цукор (-5,7%).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Найбільше зріс у ціні хліб: як на Волині змінювалися ціни за місяць
Сьогодні, 16:27
Які місця зайняла Волинь у загальному рейтингу результатів НМТ
Сьогодні, 14:17
Біля Луцька - фестиваль «Дух незламних»: змагання з різних видів спорту, виступи гуртів та козацьке бойове мистецтво
Сьогодні, 12:19