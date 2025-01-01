Найбільше зріс у ціні хліб: як на Волині змінювалися ціни за місяць

Найбільше зріс у ціні хліб: як на Волині змінювалися ціни за місяць
За серпень ціни на споживчих ринках Волині зросли на 0,6%, у порівнянні з липнем.

Найбільше здорожчав хліб, його вартість зросла на 2,3%, повідомили 12 вересня в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.

На другому місці продуктів, які найбільше зросли в ціні — олія та жири (+2,1%). Також підвищилися ціни на яйця (+2%), м’ясо та морепродукти (+1,9%).

Водночас в управлінні статистики на споживчих ринках зафіксували зниження вартості овочів (-11,5%). Також подешевшав цукор (-5,7%).

