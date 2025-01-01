Які місця зайняла Волинь у загальному рейтингу результатів НМТ





Про це телефоном повідомила Алла Корнейко.



Рейтинги складали за загальними результатами тестувань та окремо по випускниках 2025 року. Як пояснила завідувачка обласного відділу ЗНО, цифри різняться, оскільки в НМТ брали участь випускники й попередніх років.



"Ми абсолютні лідери з хімії. Середній бал, який показали волинські учасники з хімії, на дев'ять балів випереджає середній бал по Україні. Це прорив, це шалені цифри", — розповіла Алла Корнейко.



Волинь ділить перші місця з Луганщиною щодо результатів з української мови за результатами випускників поточного та попередніх років. У рейтингу цьогорічних випускників Волинь займає друге місце з української.



Також друге місце Волинська область зайняла з історії України, біології та німецької за результатами випускників поточного та попередніх років.



Третє місце за всіма показниками область отримала з англійської мови.



За результати тестувань з географії Волинь посіла четверте місце, п'яте — з математики яке ділить разом з Харківщиною. За випускниками поточного року волиняни зайняли третє місце з математики та фізики у рейтингу областей.



Алла Корнейко зазначила, що до списку не виводили результати з французької та іспанської мови, оскільки кожен з предметів складали лише двоє учасників.

