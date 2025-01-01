Овочі дешевшають, а фрукти дорожчають: як змінилися ціни на ринках України





Про це свідчать дані «Столичного ринку», передає



Зелена цибуля втратила третину своєї вартості. Лише за тиждень ціна на неї знизилась на 50 гривень, і тепер кілограм коштує 100 гривень. Невелике здешевшання показали також молода кукурудза — з 10 до 9 грн за штуку — та редис, ціна якого знизилась із 30 до 28 грн/кг.



Натомість помідори продемонстрували зростання. Жовті подорожчали на 15 гривень і зараз коштують 65 грн/кг. Рожеві додали менше — з 55 до 60 грн/кг. Водночас кілограм часнику зріс у ціні на 25% і тепер становить 100 грн проти 80 на початку тижня.



Подорожчання торкнулося й фруктів. Українські груші, які ще кілька днів тому продавали по 30 грн/кг, нині коштують 40 грн. Сливи також подорожчали — з 25 до 30 грн/кг. Імпортний інжирний персик після двох тижнів стабільної ціни додав одразу 20 гривень, піднявшись до 130 грн/кг. Український нектарин зріс у вартості ще відчутніше: з 75 до 100 грн/кг.



Найбільш значне підвищення показала малина. За кілька днів її ціна збільшилася на 60 гривень, і зараз кілограм коштує 230 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці робочого тижня в Україні зафіксовано помітні коливання цін на овочі та фрукти. Деякі продукти здешевшали, проте більшість позицій подорожчала.Про це свідчать дані «Столичного ринку», передає ТСН Зелена цибуля втратила третину своєї вартості. Лише за тиждень ціна на неї знизилась на 50 гривень, і тепер кілограм коштує 100 гривень. Невелике здешевшання показали також молода кукурудза — з 10 до 9 грн за штуку — та редис, ціна якого знизилась із 30 до 28 грн/кг.Натомість помідори продемонстрували зростання. Жовті подорожчали на 15 гривень і зараз коштують 65 грн/кг. Рожеві додали менше — з 55 до 60 грн/кг. Водночас кілограм часнику зріс у ціні на 25% і тепер становить 100 грн проти 80 на початку тижня.Подорожчання торкнулося й фруктів. Українські груші, які ще кілька днів тому продавали по 30 грн/кг, нині коштують 40 грн. Сливи також подорожчали — з 25 до 30 грн/кг. Імпортний інжирний персик після двох тижнів стабільної ціни додав одразу 20 гривень, піднявшись до 130 грн/кг. Український нектарин зріс у вартості ще відчутніше: з 75 до 100 грн/кг.Найбільш значне підвищення показала малина. За кілька днів її ціна збільшилася на 60 гривень, і зараз кілограм коштує 230 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію