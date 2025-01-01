На Волині побільшало боржників за комуналку





Про це повідомляє на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот. Торік на Волині було 10,5 тисяч боржників, - пише



За даними аналітиків, левова частка заборгованостей стосується теплопостачання. Решта — за воду, житлове обслуговування, енергопостачання та газ. Найбільше боржників серед споживачів у віці 46–60 років.



Загалом в Україні наразі відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж торік. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині.

