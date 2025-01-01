На Волині побільшало боржників за комуналку

На Волині побільшало боржників за комуналку
На Волині у порівнянні з минулим роком зросла кількість боржників за комунальні послуги. Станом на вересень в області розпочато 12727 виконавчих проваджень через несплату за спожиті воду, світло чи послуги.

Про це повідомляє на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот. Торік на Волині було 10,5 тисяч боржників, - пише Суспільне.

За даними аналітиків, левова частка заборгованостей стосується теплопостачання. Решта — за воду, житлове обслуговування, енергопостачання та газ. Найбільше боржників серед споживачів у віці 46–60 років.

Загалом в Україні наразі відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж торік. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині.

