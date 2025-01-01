Через бойове поранення помер гранатометник з Волині Михайло Дудинець

Через бойове поранення помер гранатометник з Волині Михайло Дудинець
Трагічна звістка знову сколихнула Волинь та Ковельську громаду - внаслідок отриманого бойового поранення помер воїн Михайло Дудинець.

Про це повідомляють у Ковельській міській раді.

"Внаслідок важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання в районі н.п. Антонівське Дніпропетровської області, помер гранатометник відділення морської піхоти батальйону морської піхоти військової частини А0216, матрос Михайло Вадимович Дудинець. Його серце зупинилося 23 вересня 2025 року у військово-медичному клінічному центрі м. Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Прощання із Захисником відбудеться у неділю, 28 вересня, за наступним порядком:
13.30 – служба в соборі Святого Димитрія Солунського;
14.30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Останнім місцем спочинку Михайла Дудинця стане Алея Героїв міського кладовища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Михайло Дудинець, війна, Україна, Ковель, Волинь, Дніпропетровщина, смерть, воїн, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через бойове поранення помер гранатометник з Волині Михайло Дудинець
Сьогодні, 10:27
Ворог завдав масованого удару по Києву, є загиблі
Сьогодні, 09:43
Яка ситуація на фронті станом на 28 вересня
Сьогодні, 09:00
За плечима — десятки пожеж: волинянин розповів про роботу хіміка-рятувальника
Сьогодні, 08:20
Цвітіння починається восени: які квіти посадити вже сьогодні, щоб сад був казковим після зими
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8