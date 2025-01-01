Через бойове поранення помер гранатометник з Волині Михайло Дудинець

Михайло Дудинець.



Про це повідомляють у Ковельській міській раді.



"Внаслідок важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання в районі н.п. Антонівське Дніпропетровської області, помер гранатометник відділення морської піхоти батальйону морської піхоти військової частини А0216, матрос Михайло Вадимович Дудинець. Його серце зупинилося 23 вересня 2025 року у військово-медичному клінічному центрі м. Дніпра", - йдеться у повідомленні.



Прощання із Захисником відбудеться у неділю, 28 вересня, за наступним порядком:

13.30 – служба в соборі Святого Димитрія Солунського;

14.30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Останнім місцем спочинку Михайла Дудинця стане Алея Героїв міського кладовища.

