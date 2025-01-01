Через бойове поранення помер гранатометник з Волині Михайло Дудинець
Сьогодні, 10:27
Трагічна звістка знову сколихнула Волинь та Ковельську громаду - внаслідок отриманого бойового поранення помер воїн Михайло Дудинець.
Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
"Внаслідок важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання в районі н.п. Антонівське Дніпропетровської області, помер гранатометник відділення морської піхоти батальйону морської піхоти військової частини А0216, матрос Михайло Вадимович Дудинець. Його серце зупинилося 23 вересня 2025 року у військово-медичному клінічному центрі м. Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Прощання із Захисником відбудеться у неділю, 28 вересня, за наступним порядком:
13.30 – служба в соборі Святого Димитрія Солунського;
14.30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку Михайла Дудинця стане Алея Героїв міського кладовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
"Внаслідок важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання в районі н.п. Антонівське Дніпропетровської області, помер гранатометник відділення морської піхоти батальйону морської піхоти військової частини А0216, матрос Михайло Вадимович Дудинець. Його серце зупинилося 23 вересня 2025 року у військово-медичному клінічному центрі м. Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Прощання із Захисником відбудеться у неділю, 28 вересня, за наступним порядком:
13.30 – служба в соборі Святого Димитрія Солунського;
14.30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку Михайла Дудинця стане Алея Героїв міського кладовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через бойове поранення помер гранатометник з Волині Михайло Дудинець
Сьогодні, 10:27
Ворог завдав масованого удару по Києву, є загиблі
Сьогодні, 09:43
Яка ситуація на фронті станом на 28 вересня
Сьогодні, 09:00
Цвітіння починається восени: які квіти посадити вже сьогодні, щоб сад був казковим після зими
Сьогодні, 07:15