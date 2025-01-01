Ворог завдав масованого удару по Києву, є загиблі

Ворог завдав масованого удару по Києву, є загиблі
Київська МВА повідомила про щонайменше двох загиблих через нічну атаку росіян по Києву.

Про це завили глава КМВА Тимур Ткаченко, мер столиці Віталій Кличко, - пише "Українська правда".

"Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих. Дані, ймовірно, не остаточні. Деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка", - пише Ткаченко.

Віталій Кличко тим часом повідомив, що у Соломʼянському районі фіксують загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, там можуть бути постраждалі.

У Святошинському районі уламки впали у двір житлового будинку. Палали кілька авто.

В Оболонському районі падіння уламків на нежитлову забудову.

