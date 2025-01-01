За добу українські воїни знищили 1110 окупантів, 45 артсистем, 5 танків і 1 РСЗВ





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб

танків – 11211 (+7) од

бойових броньованих машин – 23290 (+2) од

артилерійських систем – 33231 (+45) од

РСЗВ – 1503 (+1) од

засоби ППО – 1223 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131)

спеціальна техніка – 3977 (+0)

Дані уточнюються.

