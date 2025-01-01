За добу українські воїни знищили 1110 окупантів, 45 артсистем, 5 танків і 1 РСЗВ
Сьогодні, 11:19
Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат російським окупантам, захищаючи Батьківщину. Протягом минулої доби на концерт до Кобзона українські воїни відправили понад 1100 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб
танків – 11211 (+7) од
бойових броньованих машин – 23290 (+2) од
артилерійських систем – 33231 (+45) од
РСЗВ – 1503 (+1) од
засоби ППО – 1223 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454)
крилаті ракети – 3747 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131)
спеціальна техніка – 3977 (+0)
Дані уточнюються.
