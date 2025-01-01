Легендарний ресторан під Луцьком, який знищила пожежа, розібрали





Про це сайту



За словами свідків, згорілу «Білочку» уже розбирають. На місці майже нічого не залишилось, лишень кілька балок.



Нагадаємо, 14 грудня 2024 року під Луцьком вщент згоріла будівля популярної локації для відпочинку на природі «Білочка». Вогонь повністю знищив заклад. Займання сталося в селі Струмівка.



Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.



Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колись популярний заклад для відпочинку на природі під Луцьком «Білочка» майже демонтовують. Будівлю знищив вогонь у грудні 2024 року.Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.За словами свідків, згорілу «Білочку» уже розбирають. На місці майже нічого не залишилось, лишень кілька балок.Нагадаємо, 14 грудня 2024 року під Луцьком вщент згоріла будівля популярної локації для відпочинку на природі «Білочка». Вогонь повністю знищив заклад. Займання сталося в селі Струмівка.Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію