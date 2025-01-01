Легендарний ресторан під Луцьком, який знищила пожежа, розібрали
Сьогодні, 12:09
Колись популярний заклад для відпочинку на природі під Луцьком «Білочка» майже демонтовують. Будівлю знищив вогонь у грудні 2024 року.
Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.
За словами свідків, згорілу «Білочку» уже розбирають. На місці майже нічого не залишилось, лишень кілька балок.
Нагадаємо, 14 грудня 2024 року під Луцьком вщент згоріла будівля популярної локації для відпочинку на природі «Білочка». Вогонь повністю знищив заклад. Займання сталося в селі Струмівка.
Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.
Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.
За словами свідків, згорілу «Білочку» уже розбирають. На місці майже нічого не залишилось, лишень кілька балок.
Нагадаємо, 14 грудня 2024 року під Луцьком вщент згоріла будівля популярної локації для відпочинку на природі «Білочка». Вогонь повністю знищив заклад. Займання сталося в селі Струмівка.
Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.
Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Легендарний ресторан під Луцьком, який знищила пожежа, розібрали
Сьогодні, 12:09
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11 жовтня
Сьогодні, 10:12