Курс валют на 11 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 11 жовтня. Так, вартість долара США підвищилася на 10 копійок і становить 41,50 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,50 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,20 (+7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)
