Втрати російської армії: Генштаб повідомив про знищення понад тисячі військових
Сьогодні, 09:11
До ранку 11 жовтня українські військові повідомили про нові втрати російської армії. За останню добу противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці - тенденція останніх тижнів зберігається.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в мережі Telegram.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2025 року орієнтовні загальні втрати противника становили:
Особовий склад - близько 1 121 570 осіб (+1060 за добу)
Танки - 11 247 (+1)
Бойові броньовані машини - 23 345 (+6)
Артилерійські системи - 33 568 (+21)
РСЗВ - 1518 (+1)
Засоби ППО - 1225
Літаки - 427
Вертольоти - 346
Втрати дронів і ракет
Безпілотники оперативно-тактичного рівня - 68 766 (+219)
Крилаті ракети - 3859 (+18)
Втрати техніки та транспорту
Автотехніка та цистерни з ПММ - 63 847 (+72)
Спеціальна техніка - 3973
Кораблі та катери - 28
Підводні човни - 1
Зведення Генштабу
За даними українського командування, російська армія продовжує втрачати живу силу і техніку на всіх напрямках фронту. Інтенсивність бойових дій залишається високою, особливо на східних і південних ділянках лінії оборони.
