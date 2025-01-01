Втрати російської армії: Генштаб повідомив про знищення понад тисячі військових

До ранку 11 жовтня українські військові повідомили про нові втрати російської армії. За останню добу противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці - тенденція останніх тижнів зберігається.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в мережі Telegram.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2025 року орієнтовні загальні втрати противника становили:

Особовий склад - близько 1 121 570 осіб (+1060 за добу)

Танки - 11 247 (+1)

Бойові броньовані машини - 23 345 (+6)

Артилерійські системи - 33 568 (+21)

РСЗВ - 1518 (+1)

Засоби ППО - 1225

Літаки - 427

Вертольоти - 346

Втрати дронів і ракет

Безпілотники оперативно-тактичного рівня - 68 766 (+219)

Крилаті ракети - 3859 (+18)

Втрати техніки та транспорту

Автотехніка та цистерни з ПММ - 63 847 (+72)

Спеціальна техніка - 3973

Кораблі та катери - 28

Підводні човни - 1

Зведення Генштабу

За даними українського командування, російська армія продовжує втрачати живу силу і техніку на всіх напрямках фронту. Інтенсивність бойових дій залишається високою, особливо на східних і південних ділянках лінії оборони.


Теги: Генштаб, втрати ворога, смерть загарбників
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
