Втрати російської армії: Генштаб повідомив про знищення понад тисячі військових

До ранку 11 жовтня українські військові повідомили про нові втрати російської армії. За останню добу противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці - тенденція останніх тижнів зберігається.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в мережі Telegram.За даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2025 року орієнтовні загальні втрати противника становили:Особовий склад - близько 1 121 570 осіб (+1060 за добу)Танки - 11 247 (+1)Бойові броньовані машини - 23 345 (+6)Артилерійські системи - 33 568 (+21)РСЗВ - 1518 (+1)Засоби ППО - 1225Літаки - 427Вертольоти - 346Безпілотники оперативно-тактичного рівня - 68 766 (+219)Крилаті ракети - 3859 (+18)Автотехніка та цистерни з ПММ - 63 847 (+72)Спеціальна техніка - 3973Кораблі та катери - 28Підводні човни - 1За даними українського командування, російська армія продовжує втрачати живу силу і техніку на всіх напрямках фронту. Інтенсивність бойових дій залишається високою, особливо на східних і південних ділянках лінії оборони.