На фронті загинув воїн з Волині Гарбуз Михайло Вікторович.

Про це повідомив очільник Ковельської міськради Ігор Чайка.

Воїн був стрільцем-зенітником зенітно-ракетного взводу 2-го механізованого батальйону військової частини А7028.

Волинянин загинув 21 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі н.п. Очеретине на Донеччині.

Прощатися із захисником будуть в суботу, 11 жовтня, за таким порядком:

12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховання бійця відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

На війні загинув Герой з Волині Михайло Гарбуз

Сьогодні, 07:14
