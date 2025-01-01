На війні загинув Герой з Волині Михайло Гарбуз

Гарбуз Михайло Вікторович.



Про це повідомив очільник Ковельської міськради Ігор Чайка.



Воїн був стрільцем-зенітником зенітно-ракетного взводу 2-го механізованого батальйону військової частини А7028.



Волинянин загинув 21 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі н.п. Очеретине на Донеччині.







Прощатися із захисником будуть в суботу, 11 жовтня, за таким порядком:



12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховання бійця відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

