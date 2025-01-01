Коли збирати капусту: названо ідеальний час для тривалого зберігання

Зберегти капусту, її соковитість і хрумку текстуру на всю зиму можливо лише за однієї умови — правильно обрати час для її збирання. Це рішення не може ґрунтуватися лише на даті в календарі, воно залежить від сорту, фізіологічної зрілості головок і, що найважливіше, від погодних умов. Неправильно вибраний час може призвести до розтріскування, втрати якості або швидкого псування врожаю.Ранні сорти дозрівають швидко, всього за 55–100 днів. Їхня доля — бути з’їденими негайно, влітку. Вони мають ніжну, соковиту текстуру, і їх збирають вибірково, в міру дозрівання, зазвичай у червні-липні. Важливо пам’ятати, що така капуста не підлягає зберіганню і може потріскатися, якщо її залишити на грядці після рясних дощів.Середньостиглі сорти, які вегетують 100–130 днів, є універсальними. Вони підходять як для свіжих салатів, так і для першого квашення. Їх зазвичай збирають наприкінці серпня або у вересні. Тут головне — встигнути до того, як почнуться затяжні осінні дощі, щоб уникнути перезволоження і пошкодження головок.Пізньостиглі сорти — це стратегічний запас, який вирощується саме для тривалого зберігання та основного квашення. Їхній період дозрівання найдовший (130–150 днів і більше), і тут насамперед потрібно орієнтуватися на ознаки ідеальної зрілості: головка має бути повністю сформована, щільна і важка, а під час постукування видавати глухий звук, наче м’яч. Верхнє листя стає великим, інтенсивно забарвленим, з характерним восковим нальотом, водночас нижнє починає природно жовтіти, сигналізуючи про завершення росту.Для пізньої капусти найважливішим союзником є осіння погода. Легкі заморозки, коли вночі температура опускається до –2…–3 °C, а вдень тримається близько +2 до +8 °C, не шкодять головкам, а навпаки — покращують їхній смак. Холод стимулює перетворення крохмалю на цукри, роблячи капусту солодшою та ароматнішою, що істотно підвищує її лежкість.Саме тому оптимальний час збирання пізніх сортів часто настає після 14 жовтня і триває до початку листопада, хоча точні терміни завжди залежать від вашого регіону. Водночас необхідно уважно стежити за прогнозом: якщо сильні морози (нижче –5 °C) очікуються найближчим часом, збирання треба провести негайно, оскільки глибоке промерзання може пошкодити внутрішню структуру головки.Збирати капусту потрібно обережно. Використовуйте гострий ніж або сокирку, щоб зрізати головку, залишаючи короткий качан завдовжки 3–5 см. Водночас обов’язково потрібно залишити 2–3 верхні покривні листки. Вони слугуватимуть природним захисним шаром, оберігаючи внутрішню частину качана від випаровування вологи та механічних пошкоджень під час зберігання.Після збирання капусту необхідно сортувати: ідеальні, щільні та неушкоджені головки відправляють на тривале зберігання, а будь-які пошкоджені одразу пускають на переробку.Перш ніж занести врожай до місця зберігання, не поспішайте: капуста має охолонути на вулиці або у прохолодному сараї. Найкращі умови для зимового зберігання забезпечуються у льоху або підвалі за температури, близької до нуля (0–1 °C), та високої вологості. Отже, успіх збирання врожаю — це уважне спостереження за природою, сортом і станом самої рослини.