Як позбутися білокрилки назавжди: що потрібно зробити обов’язково восени





Саме осінь є ідеальним часом для потужного, системного удару по популяції шкідника, передає



Що потрібно зробити восени, щоб позбутися білокрилки



Тотальне фізичне очищення: приберіть залишки



Ключ до перемоги над білокрилкою — не залишити їй місця для зимівлі. Як тільки врожай зібрано, необхідно провести повне прибирання. Ретельно видаліть із грядок і теплиць усі без винятку рослинні рештки: листя, стебла, бадилля та навіть бур’яни, оскільки саме там ховаються личинки та дорослі особини.



Ці залишки не можна просто викинути у компост, бо ви лише допоможете шкіднику перечекати холоди. Найкращим рішенням буде винести їх за межі ділянки та спалити.



Особливу увагу слід приділити теплиці. Її конструкції необхідно ретельно промити та знезаразити. Для цього підійде сильний мильний розчин, або, якщо зараження було масовим, розчин хлорки чи мідного купоросу. Важливо, щоб жодна щілина чи опора не залишилася необробленою.



Знезараження ґрунту: обробіть грунт



Личинки та лялечки білокрилки зимують у верхніх шарах землі, тому сама земля потребує глибокої обробки.



Почніть із глибокого перекопування ґрунту на грядках і в теплиці. Цей агротехнічний прийом вивертає приховані форми шкідника на поверхню. Після цього вступає в силу найефективніший природний метод — мороз. Сховалися на поверхні личинки будуть гарантовано знищені низькими температурами.



Саме тому теплицю не можна герметично закривати на зиму. Залиште двері або вікна відчиненими, щоб дати ґрунту добре промерзнути. Це найдешевший і найнадійніший спосіб знищити більшість шкідників без застосування хімії.



Якщо ви віддаєте перевагу активній обробці, можна скористатися біопрепаратами. Восени для проливу ґрунту ідеально підходять біоінсектициди на основі грибів, наприклад, Боверін або Вертициллін. Вони знищують личинки, є безпечними для людини і не шкодять родючості ґрунту.



Профілактика та відновлення ґрунту



Щоб білокрилка не повернулася наступного сезону, варто застосувати природні методи профілактики.



Чудовим інструментом є сидерати. Посів озимого жита восени — це потужний, екологічний захист. Жито не лише пригнічує розвиток шкідників, але й значно покращує структуру ґрунту. Навесні вам залишиться лише переорати зелену масу, яка стане прекрасним натуральним азотним добривом для майбутнього врожаю.



Крім того, для відлякування дорослих особин можна використовувати народні засоби. Проливання ґрунту розчином настою часнику або застосування деревного попелу (який змінює кислотність і створює фізичний бар’єр) також допомагає створити несприятливе для білокрилки середовище.



Таким чином, повне знищення білокрилки вимагає не разового обприскування, а комплексної стратегії. Ретельне осіннє прибирання та проморожування ґрунту створюють надійний фундамент для здоров’я вашого городу наступного року.

