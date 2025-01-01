Жахливі кухня та ванна: студенти ВНУ нарікають на умови в гуртожитку





Відповідне відео з'явилось на ютуб-каналі «Нівроку», де студенти факультету журналістики діляться своїми творчими доробками, передає



Так, під прицілом майбутніх журналістів опинився один з університетських гуртожитків, у якому усе дихає історією. Зустрічають студентів двері синього кольору, а судячи із кількості замків на них, ми можемо лиш припустити, чи бува, не прямісінько із СІЗО ті сюди примандрували. Далі – невелика кімната з аж чотирма ліжками, схожа на рукавичку з тієї самої казки.



Дівчина в кадрі розповідає, мовляв, відчуття від першого тижня життя в гуртожитку було змішане, а зараз має чимало сусідок. Однак наголошує: жити разом подобається, бо ж не нудно.



Разом з тим є і невдоволені тамтешніми умовами.



«Кімната була непоганою, але ванна і кухня мене засмутили. Ці дві кімнати – найголовніші для мене у новому місці, де я буду жити. Простіше кажучи, мої очікування не співпали з реальністю, тому шукала кращі варіанти – знайшла квартиру з одногрупницею», – резюмують у відео.



Паралельно зі словами дівчини у кадрі бачимо, якими ж є ті ванна і кухня у гуртожитку №6: сині пошарпані стіни, обдерті плінтуси та плитка, яка, мабуть, вождів бачила, а умивальник, припускаємо, стоїть там не один десяток років і випустив не один десяток студентів. На кухні ситуація не краща. Дві старі плити, які пережили й вогонь, і воду, тому від останньої вкрились чималим шаром іржі. Стелю прикрашає чудовий аксесуар, поруч з якими висить така ж древня люстра.



Зауважимо, що в інтерв'ю журналістам сайту «Конкурент» ректор вишу Анатолій Цьось назвав рівень умов у гуртожитку №6 «середнім». Натомість трошки гірший стан у гуртожитках №2 та №3, казав очільник закладу.



До слова, вартість навчання у ВНУ імені Лесі Українки коливається від 33,4 тис. грн до 46 тис. грн за рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки не злим тихим словом обмовилися про умови в гуртожитку №6.Відповідне відео з'явилось на ютуб-каналі «Нівроку», де студенти факультету журналістики діляться своїми творчими доробками, передає "Конкурент" Так, під прицілом майбутніх журналістів опинився один з університетських гуртожитків, у якому усе дихає історією. Зустрічають студентів двері синього кольору, а судячи із кількості замків на них, ми можемо лиш припустити, чи бува, не прямісінько із СІЗО ті сюди примандрували. Далі – невелика кімната з аж чотирма ліжками, схожа на рукавичку з тієї самої казки.Дівчина в кадрі розповідає, мовляв, відчуття від першого тижня життя в гуртожитку було змішане, а зараз має чимало сусідок. Однак наголошує: жити разом подобається, бо ж не нудно.Разом з тим є і невдоволені тамтешніми умовами.«Кімната була непоганою, але ванна і кухня мене засмутили. Ці дві кімнати – найголовніші для мене у новому місці, де я буду жити. Простіше кажучи, мої очікування не співпали з реальністю, тому шукала кращі варіанти – знайшла квартиру з одногрупницею», – резюмують у відео.Паралельно зі словами дівчини у кадрі бачимо, якими ж є ті ванна і кухня у гуртожитку №6: сині пошарпані стіни, обдерті плінтуси та плитка, яка, мабуть, вождів бачила, а умивальник, припускаємо, стоїть там не один десяток років і випустив не один десяток студентів. На кухні ситуація не краща. Дві старі плити, які пережили й вогонь, і воду, тому від останньої вкрились чималим шаром іржі. Стелю прикрашає чудовий аксесуар, поруч з якими висить така ж древня люстра.Зауважимо, що в інтерв'ю журналістам сайту «Конкурент» ректор вишуназвав рівень умов у гуртожитку №6 «середнім». Натомість трошки гірший стан у гуртожитках №2 та №3, казав очільник закладу.До слова, вартість навчання у ВНУ імені Лесі Українки коливається від 33,4 тис. грн до 46 тис. грн за рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію