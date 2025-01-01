У Луцьку дві жінки побили знайому відром: що відомо





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 6 жовтня, передає



Інцидент стався на початку червня цього року. Між жінками спалахнула сварка на ґрунті особистих неприязних стосунків. Під час конфлікту одна з них схопила знайому за волосся і кілька разів ударила кулаками по голові та обличчю, а інша наносила удари пластиковим відром і руками по голові, носі та спині.



Після бійки потерпіла звернулася до медиків. Експерти зафіксували численні синці й садна, які віднесли до категорії легких тілесних ушкоджень.



В суді обвинувачені свою провину не визнали, стверджуючи, що лише оборонялися. Однак суд встановив, що саме вони першими розпочали конфлікт і нанесли побої.



За рішенням суду, жінкам призначено покарання у вигляді штрафу — до 850 гривень кожній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє лучанок визнано винними у спричиненні умисних легких тілесних ушкоджень своїй знайомій.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 6 жовтня, передає ВСН Інцидент стався на початку червня цього року. Між жінками спалахнула сварка на ґрунті особистих неприязних стосунків. Під час конфлікту одна з них схопила знайому за волосся і кілька разів ударила кулаками по голові та обличчю, а інша наносила удари пластиковим відром і руками по голові, носі та спині.Після бійки потерпіла звернулася до медиків. Експерти зафіксували численні синці й садна, які віднесли до категорії легких тілесних ушкоджень.В суді обвинувачені свою провину не визнали, стверджуючи, що лише оборонялися. Однак суд встановив, що саме вони першими розпочали конфлікт і нанесли побої.За рішенням суду, жінкам призначено покарання у вигляді штрафу — до 850 гривень кожній.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію