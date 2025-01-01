З луцького Кромберга працівник крав мідь та погорів на прохідній





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.



Так, 17 квітня 2025 року чоловік, який працював комплектувальником проводів на підприємстві, вирішив «підзаробити» – зібрав у свій рюкзак понад 1200 мідних гребінцевих з’єднань на суму понад 9 тисяч гривень. Проте винести добро не вдалося: його викрили працівники охорони.



На суді обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся і попросив не карати суворо.



Представниця підприємства повідомила, що чоловік частково відшкодував збитки – понад 6 тисяч гривень.



Суд визнав його винним у замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування з іспитовим строком один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівник заводу «Кромберг енд Шуберт Україна» намагався викрасти мідні з’єднання, сховавши їх у наплічник, але охоронець на прохідній його зупинив, – пише "Конкурент" Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.Так, 17 квітня 2025 року чоловік, який працював комплектувальником проводів на підприємстві, вирішив «підзаробити» – зібрав у свій рюкзак понад 1200 мідних гребінцевих з’єднань на суму понад 9 тисяч гривень. Проте винести добро не вдалося: його викрили працівники охорони.На суді обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся і попросив не карати суворо.Представниця підприємства повідомила, що чоловік частково відшкодував збитки – понад 6 тисяч гривень.Суд визнав його винним у замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування з іспитовим строком один рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію