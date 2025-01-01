З луцького Кромберга працівник крав мідь та погорів на прохідній

З луцького Кромберга працівник крав мідь та погорів на прохідній
Працівник заводу «Кромберг енд Шуберт Україна» намагався викрасти мідні з’єднання, сховавши їх у наплічник, але охоронець на прохідній його зупинив, – пише "Конкурент".

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Так, 17 квітня 2025 року чоловік, який працював комплектувальником проводів на підприємстві, вирішив «підзаробити» – зібрав у свій рюкзак понад 1200 мідних гребінцевих з’єднань на суму понад 9 тисяч гривень. Проте винести добро не вдалося: його викрили працівники охорони.

На суді обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся і попросив не карати суворо.

Представниця підприємства повідомила, що чоловік частково відшкодував збитки – понад 6 тисяч гривень.

Суд визнав його винним у замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування з іспитовим строком один рік.

З луцького Кромберга працівник крав мідь та погорів на прохідній
