З луцького Кромберга працівник крав мідь та погорів на прохідній
Сьогодні, 15:02
Працівник заводу «Кромберг енд Шуберт Україна» намагався викрасти мідні з’єднання, сховавши їх у наплічник, але охоронець на прохідній його зупинив, – пише "Конкурент".
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.
Так, 17 квітня 2025 року чоловік, який працював комплектувальником проводів на підприємстві, вирішив «підзаробити» – зібрав у свій рюкзак понад 1200 мідних гребінцевих з’єднань на суму понад 9 тисяч гривень. Проте винести добро не вдалося: його викрили працівники охорони.
На суді обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся і попросив не карати суворо.
Представниця підприємства повідомила, що чоловік частково відшкодував збитки – понад 6 тисяч гривень.
Суд визнав його винним у замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування з іспитовим строком один рік.
