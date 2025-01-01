Чи знову злетять ціни на картоплю: виробники дали прогноз





У коментарі



«Ніяких причин для підніття цін на картоплю немає, від слова взагалі. Врожай сформований, йде збирання картоплі. Якщо не буде ніяких катаклізмів якихось, наприклад, дощі затяжні на 3 тижні чи морози якісь до 5-10 градусів. Тобто, якщо такого не буде, то ніяких предосторог для того, щоб ціни на картоплю зросли, об’єктивно, я не бачу», – зазначив експерт.



За його словами, врожай приблизно на рівні минулого року, трохи краще, десь на 10-15% краще, але більше посаджено, збільшені площі посаджень.



«Ну і дуже гарний врожай в Європі, а цей врожай в Європі дуже сильно тисне на український ринок. Тобто, зараз багато бюджетних заготівель, в тому числі, ті, хто працюють на армію, роблять закупки польської картоплі. Тому, такого дефіциту, як в минулому році, його не буде», – акцентував Сергій Рибалко.

