Росія готує потужний удар по Україні найближчим часом





Про це в коментарі сайту



«У цьому вогневому нальоті були відсутні крилати ракети повітряного базування. Це дійсно може означати, що ті літаки, які вони можуть задіяти — Ту-160 і Ту-95 — дійсно готові, споряджені, і вони можуть перекидати їх на аеродроми ближчі, на європейську частину. З „Українки“, наприклад, з „Оленьї“ кудись сюди, на „Саваслейку“, на „Енгельс“. Цілком імовірно», — каже Олег Жданов.



За його словами, ціллю російської армії, найімовірніше, знову буде енергетична інфраструктура.



«Те, що вони будуть виключати нашу енергетику — це цілком зрозуміло, тому що на фронті змін жодних немає. Це третій етап цієї війни загарбницької — зараз починається війна на виснаження, хто швидше кого перемеле. І річ у тому, що імперія рушиться не на полі бою, імперія рушиться в бухгалтерських книгах, тобто в економіці. І от саме так РФ сьогодні й намагається діяти. Ми намагаємося погасити їх. Але у нас зброя набагато слабша на сьогоднішній день. А у них потужніша, і вони намагаються теж погасити нашу економіку максимально», — пояснює військовий експерт.



Він додає, що в України є декілька годин переваги, якщо РФ готуватиметься до удару, щоб сховатися до укриттів.



«З військового погляду, як-от планування бойових дій, то скажу так, що завтра, через добу логічно було би повторити. І це мало б ефективність у тому сенсі, що нарощувало б руйнацію нашої енергетики. Але це так пише книжка, що треба нарощувати. Якщо є можливість, то частота ударів повинна не давати противникові можливість оговтатися і почати ремонтно-відновлювальні роботи. Треба бити, бити, бити, громити, громити», — каже Олег Жданов.



Тому цілком ймовірно, що якщо готова авіація, то армія РФ може в найближчі декілька днів повторити атаку — 10–12 жовтня.



«Але ж ви знаєте, що у Кремлі рішення ухвалює одна людина, і хто його знає, що у нього в голові», — каже військовий експерт.

