Індексація пенсій в Україні: коли відбудеться і наскільки зростуть виплати
Планується, що 1 березня 2026-го в Україні відбудеться індексація пенсії. Завдяки цій процедурі держава підвищує виплати пенсіонерам, щоб частково компенсувати здорожчання товарів і послуг за останній рік.

Кого торкнеться індексація та наскільки зростуть пенсії, повідомляє УНІАН.

Варто наголосити, що індексація стосується не всіх. Вона не поширюється на отримувачів «спеціальних пенсій»: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами. Крім того, на підвищення можуть не розраховувати українці, які вийшли на пенсію протягом останніх кількох років.

Перерахунок пенсій з інвалідності другої або будь-якої іншої групи також не передбачено. Його проводять тільки в окремих випадках.

Важливо: березнева індексація пенсій стосується тільки «голої», тобто базової пенсії — без урахування надбавок і доплат. Тому, щоб підрахувати, на скільки зростуть виплати, потрібно брати саме її базовий розмір, а не всю пенсію. Відповідно, у кожного пенсіонера будуть свої цифри.

Розмір індексації щороку різний. Його визначає Кабінет міністрів. Так, 2025-го вона становила 11,5%. Зауважимо, за проєктом державного бюджету на 2026 рік, на пенсійне забезпечення планується спрямувати 1,27 трильйона гривень — на 123,4 мільярда більше, ніж торік.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що це не означає автоматичного збільшення відсотка індексації. Під час воєнного стану уряд має право встановлювати цей показник самостійно, тому він може бути й нижчим. Багато що залежить від прогнозів інфляції.

До слова, вже наступного року мінімальна пенсія може зрости на 234 гривні — від 2361 до 2595 грн.

