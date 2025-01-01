Індексація пенсій в Україні: коли відбудеться і наскільки зростуть виплати





Кого торкнеться індексація та наскільки зростуть пенсії, повідомляє



Варто наголосити, що індексація стосується не всіх. Вона не поширюється на отримувачів «спеціальних пенсій»: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами. Крім того, на підвищення можуть не розраховувати українці, які вийшли на пенсію протягом останніх кількох років.



Перерахунок пенсій з інвалідності другої або будь-якої іншої групи також не передбачено. Його проводять тільки в окремих випадках.



Важливо: березнева індексація пенсій стосується тільки «голої», тобто базової пенсії — без урахування надбавок і доплат. Тому, щоб підрахувати, на скільки зростуть виплати, потрібно брати саме її базовий розмір, а не всю пенсію. Відповідно, у кожного пенсіонера будуть свої цифри.



Розмір індексації щороку різний. Його визначає Кабінет міністрів. Так, 2025-го вона становила 11,5%. Зауважимо, за проєктом державного бюджету на 2026 рік, на пенсійне забезпечення планується спрямувати 1,27 трильйона гривень — на 123,4 мільярда більше, ніж торік.



Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що це не означає автоматичного збільшення відсотка індексації. Під час воєнного стану уряд має право встановлювати цей показник самостійно, тому він може бути й нижчим. Багато що залежить від прогнозів інфляції.



До слова, вже наступного року мінімальна пенсія може зрости на 234 гривні — від 2361 до 2595 грн.

