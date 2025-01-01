Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 жовтня
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла, в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 жовтня
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла, в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинському селі відкрили Алею пам'яті полеглим Героям
Сьогодні, 21:15
У Луцьку на ветеранів водій ВMW збив пенсіонерку
Сьогодні, 20:41
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00
Росія готує потужний удар по Україні найближчим часом
Сьогодні, 18:11