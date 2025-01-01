Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 12 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 жовтня



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла, в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла, в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію