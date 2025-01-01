У Луцьку на ветеранів водій ВMW збив пенсіонерку

У Луцьку на ветеранів водій ВMW збив пенсіонерку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 10 жовтня, у Луцьку на вулиці Ветеранів.

Зі слів очевидців, водій авто збив жінку на переході. Вона травмувалася.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, аварія трапилася близько 20:30.

Слідчо-оперативна група встановила, що водій ВMW не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд пішохідку, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Жінку 1957 року народження з травмами госпіталізували до лікарні.

За цим фактом внесені відомості за ч 1 ст. 286 ККУ.

Слідство встановить усі обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, постраждалі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі відкрили Алею пам'яті полеглим Героям
Сьогодні, 21:15
У Луцьку на ветеранів водій ВMW збив пенсіонерку
Сьогодні, 20:41
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00
Індексація пенсій в Україні: коли відбудеться і наскільки зростуть виплати
Сьогодні, 19:13
Росія готує потужний удар по Україні найближчим часом
Сьогодні, 18:11
Медіа
відео
1/8