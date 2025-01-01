У Луцьку на ветеранів водій ВMW збив пенсіонерку
Сьогодні, 20:41
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 10 жовтня, у Луцьку на вулиці Ветеранів.
Зі слів очевидців, водій авто збив жінку на переході. Вона травмувалася.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, аварія трапилася близько 20:30.
Слідчо-оперативна група встановила, що водій ВMW не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд пішохідку, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.
Жінку 1957 року народження з травмами госпіталізували до лікарні.
За цим фактом внесені відомості за ч 1 ст. 286 ККУ.
Слідство встановить усі обставини ДТП.
