У Луцьку на ветеранів водій ВMW збив пенсіонерку





Зі слів очевидців, водій авто збив жінку на переході. Вона травмувалася.



Як розповіли



Слідчо-оперативна група встановила, що водій ВMW не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд пішохідку, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.



Жінку 1957 року народження з травмами госпіталізували до лікарні.



За цим фактом внесені відомості за ч 1 ст. 286 ККУ.



Слідство встановить усі обставини ДТП.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 10 жовтня, у Луцьку на вулиці Ветеранів.

