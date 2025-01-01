Рятувальники Волині закуплять спорядження для верхолазів на понад 1,3 млн грн





Обладнання призначене для підрозділів, які залучають до виконання спеціальних робіт на висоті, повідомили



Планують придбати:



каски з кріпленнями для прозорого захисного скла, навушники та ліхтарі;



самостраховки з можливістю регулювання довжини;



рукавиці для роботи з мотузкою, наколінники;



підйомні пристрої типу «Жумар» ;



індивідуальну страхувальну систему повного типу;



гарнітури для радіостанцій;



спеціальні комбінезони;



статичні мотузки, карабіни, петлі, ролики;



транспортні мішки, кішки , протектори для мотузок тощо.



Купуватимуть спецзасоби у четвертому кварталі 2025 року. Загалом на ці потреби треба дещо більше, ніж виділила міськрада — 1,3 млн грн.



Протягом поточного року вже купували обладнання для БПЛА (акумулятори, карти пам’яті, пропелери та зарядні пристрої) на суму 50,5 тис. грн.



У 2024 році за 1 млн грн придбали аварійно-рятувальне, водолазне та інструментальне обладнання, зокрема:



телескопічну драбину;



водолазний вантаж;



бензо- та акумуляторні інструменти;



захисні засоби (рукавички, окуляри, каски);



гідрокомбінезони для дайвінгу мокрого типу;



балони високого тиску для дайвінгу;



захисні балістичні окуляри-маски;



нагрудні ліхтарі, інструменти та пускозарядні пристрої тощо.

