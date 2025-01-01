Рятувальники Волині закуплять спорядження для верхолазів на понад 1,3 млн грн

Рятувальники Волині закуплять спорядження для верхолазів на понад 1,3 млн грн
У вересні депутати Луцької міської ради виділили 1,2 млн грн на спеціальне спорядження для верхолазів ДСНС області.

Обладнання призначене для підрозділів, які залучають до виконання спеціальних робіт на висоті, повідомили misto.media у ГУ ДСНС Волині у відповіді на запит.

Планують придбати:

каски з кріпленнями для прозорого захисного скла, навушники та ліхтарі;

самостраховки з можливістю регулювання довжини;

рукавиці для роботи з мотузкою, наколінники;

підйомні пристрої типу «Жумар» ;

індивідуальну страхувальну систему повного типу;

гарнітури для радіостанцій;

спеціальні комбінезони;

статичні мотузки, карабіни, петлі, ролики;

транспортні мішки, кішки , протектори для мотузок тощо.

Купуватимуть спецзасоби у четвертому кварталі 2025 року. Загалом на ці потреби треба дещо більше, ніж виділила міськрада — 1,3 млн грн.

Протягом поточного року вже купували обладнання для БПЛА (акумулятори, карти пам’яті, пропелери та зарядні пристрої) на суму 50,5 тис. грн.

У 2024 році за 1 млн грн придбали аварійно-рятувальне, водолазне та інструментальне обладнання, зокрема:

телескопічну драбину;

водолазний вантаж;

бензо- та акумуляторні інструменти;

захисні засоби (рукавички, окуляри, каски);

гідрокомбінезони для дайвінгу мокрого типу;

балони високого тиску для дайвінгу;

захисні балістичні окуляри-маски;

нагрудні ліхтарі, інструменти та пускозарядні пристрої тощо.

