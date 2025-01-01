Рятувальники Волині закуплять спорядження для верхолазів на понад 1,3 млн грн
Сьогодні, 22:12
У вересні депутати Луцької міської ради виділили 1,2 млн грн на спеціальне спорядження для верхолазів ДСНС області.
Обладнання призначене для підрозділів, які залучають до виконання спеціальних робіт на висоті, повідомили misto.media у ГУ ДСНС Волині у відповіді на запит.
Планують придбати:
каски з кріпленнями для прозорого захисного скла, навушники та ліхтарі;
самостраховки з можливістю регулювання довжини;
рукавиці для роботи з мотузкою, наколінники;
підйомні пристрої типу «Жумар» ;
індивідуальну страхувальну систему повного типу;
гарнітури для радіостанцій;
спеціальні комбінезони;
статичні мотузки, карабіни, петлі, ролики;
транспортні мішки, кішки , протектори для мотузок тощо.
Купуватимуть спецзасоби у четвертому кварталі 2025 року. Загалом на ці потреби треба дещо більше, ніж виділила міськрада — 1,3 млн грн.
Протягом поточного року вже купували обладнання для БПЛА (акумулятори, карти пам’яті, пропелери та зарядні пристрої) на суму 50,5 тис. грн.
У 2024 році за 1 млн грн придбали аварійно-рятувальне, водолазне та інструментальне обладнання, зокрема:
телескопічну драбину;
водолазний вантаж;
бензо- та акумуляторні інструменти;
захисні засоби (рукавички, окуляри, каски);
гідрокомбінезони для дайвінгу мокрого типу;
балони високого тиску для дайвінгу;
захисні балістичні окуляри-маски;
нагрудні ліхтарі, інструменти та пускозарядні пристрої тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Обладнання призначене для підрозділів, які залучають до виконання спеціальних робіт на висоті, повідомили misto.media у ГУ ДСНС Волині у відповіді на запит.
Планують придбати:
каски з кріпленнями для прозорого захисного скла, навушники та ліхтарі;
самостраховки з можливістю регулювання довжини;
рукавиці для роботи з мотузкою, наколінники;
підйомні пристрої типу «Жумар» ;
індивідуальну страхувальну систему повного типу;
гарнітури для радіостанцій;
спеціальні комбінезони;
статичні мотузки, карабіни, петлі, ролики;
транспортні мішки, кішки , протектори для мотузок тощо.
Купуватимуть спецзасоби у четвертому кварталі 2025 року. Загалом на ці потреби треба дещо більше, ніж виділила міськрада — 1,3 млн грн.
Протягом поточного року вже купували обладнання для БПЛА (акумулятори, карти пам’яті, пропелери та зарядні пристрої) на суму 50,5 тис. грн.
У 2024 році за 1 млн грн придбали аварійно-рятувальне, водолазне та інструментальне обладнання, зокрема:
телескопічну драбину;
водолазний вантаж;
бензо- та акумуляторні інструменти;
захисні засоби (рукавички, окуляри, каски);
гідрокомбінезони для дайвінгу мокрого типу;
балони високого тиску для дайвінгу;
захисні балістичні окуляри-маски;
нагрудні ліхтарі, інструменти та пускозарядні пристрої тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Рятувальники Волині закуплять спорядження для верхолазів на понад 1,3 млн грн
Сьогодні, 22:12
У волинському селі відкрили Алею пам'яті полеглим Героям
Сьогодні, 21:15
У Луцьку на ветеранів водій ВMW збив пенсіонерку
Сьогодні, 20:41
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00