12 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначає луцька художниця Тетяна Панасюк (на фото).

Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман.

12 жовтня за новим церковним календарем згадують трьох святих мучеників - Прова, Тараха й Андроника.

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Ян, Тарас, Остап, Микола, Макар, Іван, Денис, Богдан, Олександр, Домініка.

ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

