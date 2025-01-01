12 жовтня на Волині: гортаючи календар

Тетяна Панасюк (на фото).



Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман.



12 жовтня за новим церковним календарем згадують трьох святих мучеників - Прова, Тараха й Андроника.



Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Ян, Тарас, Остап, Микола, Макар, Іван, Денис, Богдан, Олександр, Домініка.



ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров'я та натхнення на добрі справи для Волині.

