Чи очікувати магнітні бурі 12 жовтня: прогноз
У неділю, 12 жовтня, на Землі очікується магнітна буря рівня G1.

Про це повідомляє Meteoprog.

Зазначається, що магнітна буря такої сили може спричинити незначні збої у роботі енергосистем, вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.

Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабого шторму. Сонячна активність буде низькою.

За даними meteoagent, 12 жовтня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.

“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні Meteoprog.

Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
