Чи очікувати магнітні бурі 12 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 12 жовтня, на Землі очікується магнітна буря рівня G1.
Про це повідомляє Meteoprog.
Зазначається, що магнітна буря такої сили може спричинити незначні збої у роботі енергосистем, вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.
Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабого шторму. Сонячна активність буде низькою.
За даними meteoagent, 12 жовтня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.
“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні Meteoprog.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
Зазначається, що магнітна буря такої сили може спричинити незначні збої у роботі енергосистем, вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.
Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабого шторму. Сонячна активність буде низькою.
За даними meteoagent, 12 жовтня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.
“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні Meteoprog.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 12 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському селі відкрили Алею пам'яті полеглим Героям
11 жовтня, 21:15