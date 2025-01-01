Курс валют на 12 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 12 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 12 жовтня. Так, вартість долара США підвищилася на 10 копійок і становить 41,50 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,50 (+10 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,20 (+7 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 12 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 12 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна запровадила чергові санкції проти РФ: у списку алмази і нова ПВК
11 жовтня, 23:19
Рятувальники Волині закуплять спорядження для верхолазів на понад 1,3 млн грн
11 жовтня, 22:12
Медіа
відео
1/8