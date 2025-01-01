Важливо не тільки виростити: всі можливі способи зберігання капусти





Яку капусту, коли краще зібрати, щоб вона збереглася до весни



Для зберігання потрібно брати лише середні й пізньостиглі сорти капусти. Саме вони зможуть полежати від кількох місяців до пів року, передає



Погано зберігатиметься капуста, яка зібрана під час або одразу після дощового сезону, коли землю заливало водою.Щоб капуста довше зберігалась, зрізати її краще за сухої, сонячної погоди.



Якщо капусту перегодували азотними добривами, вона також незабаром чорнітиме та гнитиме.



Для зберігання треба відбирати тугі головки, не уражені хворобами і шкідниками.



Найкраще зберігати капусту за температури0, +1°C, за високої вологості у провітрюваному приміщенні обов’язково окремо від інших овочів і фруктів.



Як капусту зберігати в підвалі



Капусту можна зберігати в ящиках. Головне, забезпечити хорошу вентиляцію, нормальну температуру й вологість.



Якщо капуста не зрізана під самий качан, а має ніжку, її можна підвішувати. Для цього її треба обв’язати за ніжку та підвісити або проштрикнути гачком. Капусту потрібно підвісити так, щоб вона не торкалась одна одної.



Добре зберігатиметься капуста в ящиках з піском. Насипте до них шар сухого піску та повстромлюйте в нього капусту ніжкою донизу.



Можна обладнати в погребі дерев’яні полиці, щоб на них помістилися качани.



Зберігання капусти в землі



Якщо капусти дуже багато і є земельна ділянка, найкращий спосіб — це зберігання її у траншеях. Викопують глибоку яму, на дно кладуть товстий шар соломи, а зверху — капусту, шари якої перекладають соломою. Після цього траншею накривають дерев’яним щитом і засипають землею. Якщо дуже морозна зима, зверху можна ще додати солому або опале листя.



Як зберігати капусту у квартирі



Капуста — велика, і для зберігання потребує багато місця, тому найкращим варіантом зберігання її у квартирі буде зберігання на балконі.





Як зберігати капусту на балконі



Балкон як місце для зберігання підійде лише, якщо він засклений та утеплений. Лише в такому разі капуста не замерзне і не почне гнити. На балконі капусту можна зберігати як у ящиках, так і в коробках. Перед укладанням капусту можна обернути папером чи харчовою плівкою.



Як зберігати капусту в холодильнику



Варіант для зберігання капусти не дуже вдалий через те, що капуста займає багато місця, а температура в холодильнику не завжди однакова. Але зберігати капусту в холодильнику можна. Щоб не в’янули верхні листки, краще також скористатися харчовою плівкою.

