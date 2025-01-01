Зеленський вручив воїну з Волині «Золоту Зірку»
Сьогодні, 08:20
Президент України Володимир Зеленський вручив волинянину орден «Золота Зірка».
Про це повідомили на сторінці Офісу президента.
Сержант Павло Романюк під час боїв на Луганщині й Донеччині особисто знищував ворога, рятував поранених побратимів і організовував оборону під безперервними російськими обстрілами.
У серпні торік, очоливши штурмову групу поблизу Торецька, відновив контроль над важливою позицією. Двох окупантів взяли в полон.
Діставши тяжке поранення в засідці, продовжував керувати боєм і прикрив відхід своєї групи, врятувавши життя побратимів.
