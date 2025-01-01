Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога: подробиці

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога: подробиці
З 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2025 року російська армія продовжує зазнавати важких втрат на українському фронті. За даними Генштабу ЗСУ, тільки за останню добу ворог втратив понад тисячу військовослужбовців і сотні одиниць техніки, включно з безпілотниками й артилерійськими установками.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в мережі Telegram.

Генштаб Збройних сил України опублікував оновлені дані про втрати російських військ станом на 12 жовтня 2025 року. Згідно з офіційним зведенням, противник зазнав значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці.

Втрати противника станом на 12 жовтня:
1 122 810 (+1240) - особового складу

11 248 (+1) - танків

23 345 - бойових броньованих машин

33 578 (+10) - артилерійських систем

1 518 - реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

1 225 - засобів протиповітряної оборони

427 - літаків

346 - вертольотів

69 010 (+244) - безпілотників оперативно-тактичного рівня

3 859 - крилатих ракет

28 - кораблів і катерів

1 - підводний човен

63 934 (+87) - одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом

3 976 (+3) - одиниць спеціальної техніки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб, втрати ворога, смерть загарбників
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога: подробиці
Сьогодні, 09:15
Зеленський вручив воїну з Волині «Золоту Зірку»
Сьогодні, 08:20
Померла відома актриса Даян Кітон
Сьогодні, 07:11
Важливо не тільки виростити: всі можливі способи зберігання капусти
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 12 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8