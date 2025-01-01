Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога: подробиці

З 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2025 року російська армія продовжує зазнавати важких втрат на українському фронті. За даними Генштабу ЗСУ, тільки за останню добу ворог втратив понад тисячу військовослужбовців і сотні одиниць техніки, включно з безпілотниками й артилерійськими установками.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в мережі Telegram.Генштаб Збройних сил України опублікував оновлені дані про втрати російських військ станом на 12 жовтня 2025 року. Згідно з офіційним зведенням, противник зазнав значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці.Втрати противника станом на 12 жовтня:1 122 810 (+1240) - особового складу11 248 (+1) - танків23 345 - бойових броньованих машин33 578 (+10) - артилерійських систем1 518 - реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)1 225 - засобів протиповітряної оборони427 - літаків346 - вертольотів69 010 (+244) - безпілотників оперативно-тактичного рівня3 859 - крилатих ракет28 - кораблів і катерів1 - підводний човен63 934 (+87) - одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом3 976 (+3) - одиниць спеціальної техніки