На Волині пішов із життя засновник музею-садиби Самійла Підгірського Геннадій Сарапін
Сьогодні, 11:17
У суботу, 11 жовтня, зупинилося серце відомого громадського діяча, голови Волинського обласного відділення Українського фонду культури, засновника музею-садиби Самійла Підгірського у Ковелі - Геннадія Сарапіна.
Про це повідомляє «Ковель media».
Він народився 21 вересня 1960 року в Ковелі. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Працював інженером та старшим інженером, начальником окремої протипожежної частини заводу «Ковельсільмаш», з 1990 року редагував місцеву газету «Доля», яку друкував у Вільнюсі (Литва).
З 2002 року перший на Волині розпочав проводити пленери художників як всеукраїнські, так і міжнародні. Під час роботи Ковельського відділення Українського фонду культури ним було створено ряд громадських організацій. Відкрив галереї мистецтв у Ковелі, Щацьку, виставкові зали в редакції газети «Волинь-нова», Ківерцівському музеї, Любомльському, Камінь-Каширському та Ратнівському будинках культури та ін.
Брав участь у всіх рухах та Майданах, починаючи з 90-х років до Євромайдану та Революції Гідності.
У 2014 році був обраний головою Волинського обласного відділення Українського фонду культури. У 2018 році створив у Ковелі музей-садибу Самійла Підгірського. У серпні 2021 року став членом Громадської ради при Ковельському міському голові. Був блогером на сайті «Ковель media».
