У лісі на Волині за раз зібрали 101 білий гриб
Сьогодні, 12:06
У лісі на Волині за один похід вдалося зібрали 101 білий гриб.
Світлинами у фейсбук-спільноті «Грибники Волині» поділилася Наталія Литвинчук, передає "Конкурент".
У волинських лісах після дощів розпочався справжній грибний бум. Любителі тихого полювання повертаються з лісів із повними кошиками й відрами дарів природи з усіх районів.
Так, у лісі в селі Бірки на Любешівщині 10 жовтня зібрали 101 білий гриб – від великих до зовсім маленьких.
Білі красені знайшли у хвойному лісі.
