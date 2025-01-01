У лісі на Волині за раз зібрали 101 білий гриб

У лісі на Волині за раз зібрали 101 білий гриб
У лісі на Волині за один похід вдалося зібрали 101 білий гриб.

Світлинами у фейсбук-спільноті «Грибники Волині» поділилася Наталія Литвинчук, передає "Конкурент".

У волинських лісах після дощів розпочався справжній грибний бум. Любителі тихого полювання повертаються з лісів із повними кошиками й відрами дарів природи з усіх районів.

Так, у лісі в селі Бірки на Любешівщині 10 жовтня зібрали 101 білий гриб – від великих до зовсім маленьких.

Білі красені знайшли у хвойному лісі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гриби, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лісі на Волині за раз зібрали 101 білий гриб
Сьогодні, 12:06
На Волині пішов із життя засновник музею-садиби Самійла Підгірського Геннадій Сарапін
Сьогодні, 11:17
У одному з дворів луцького будинку самовільно встановили обмежувачі
Сьогодні, 10:12
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога: подробиці
Сьогодні, 09:15
Зеленський вручив воїну з Волині «Золоту Зірку»
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8