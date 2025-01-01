У лісі на Волині за раз зібрали 101 білий гриб





Світлинами у фейсбук-спільноті «Грибники Волині» поділилася Наталія Литвинчук, передає



У волинських лісах після дощів розпочався справжній грибний бум. Любителі тихого полювання повертаються з лісів із повними кошиками й відрами дарів природи з усіх районів.



Так, у лісі в селі Бірки на Любешівщині 10 жовтня зібрали 101 білий гриб – від великих до зовсім маленьких.



Білі красені знайшли у хвойному лісі.

