На Волині суворо покарали чоловіка через фото у Viber





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, передає



За даними суду, житель Волині у травні 2025 року розіслав трьом своїм знайомим кілька пікантних фото.



На суді чоловік провину визнав та розкаявся.



«Пояснив, що розповсюдив зображення порнографічного характеру трьом своїм знайомим. Не знав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. У скоєному кається, запевнив, що подібного не повторить», — йдеться у поясненні підсудного.



Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Волині винним за ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну. Також у нього конфіскували телефон Хіаomі Redmi 10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який розіслав трьом своїм знайомим пікантні фото.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, передає ТСН За даними суду, житель Волині у травні 2025 року розіслав трьом своїм знайомим кілька пікантних фото.На суді чоловік провину визнав та розкаявся.«Пояснив, що розповсюдив зображення порнографічного характеру трьом своїм знайомим. Не знав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. У скоєному кається, запевнив, що подібного не повторить», — йдеться у поясненні підсудного.Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Волині винним за ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну. Також у нього конфіскували телефон Хіаomі Redmi 10.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію