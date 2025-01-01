Волинська митниця: вересень приніс майже $3,7 млрд





Завдяки збільшенню обсягів оподаткованого імпорту за ваговими та вартісними показниками, середньоденні надходження у вересні 2025 року становили 168 млн грн, державний бюджет поповнився за місяць на 3 млрд 696 млн гривень митних платежів, - інформують на сторінці митниці.



«Таким чином, за 9 місяців митниця акумулювала загалом 29,45 млрд грн доходів державної скарбниці, що більше такого ж періоду минулого року на 27 відсотків або додаткових 6,3 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.



Зазначають, що водночас під час митного оформлення товарів зі звільненням від платежів на підставі законодавчих актів у січні-вересні 2025 року суб’єктам господарювання та громадянам надали пільг на 10 млрд 966 млн гривень.



У митниці наголошують, що постійно вживають заходи, спрямовані на недопущення випадків заниження бази оподаткування товарів, рівня митної вартості, щодо контролю за правильністю класифікації товарів, їх якісними та кількісними показниками, а також правомірністю застосування преференційного режиму оподаткування товарів.



Найбільшим платником податків у зоні діяльності Волинської митниці за підсумками 9 місяців 2025 року стало товариство «Еппл Україна». А 20 найбільших платників у цей період сплатили до державного бюджету 9,5 млрд грн, що складає 32 відсотки від загальної суми адміністрованих митницею платежів.

