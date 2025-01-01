У місті на Волині перевірили готовність комунальних служб до опалювального сезону

Днями у Нововолинську відбулося чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під головуванням міського головиПро це інформує сайт громади.Під час засідання присутні розглянули низку важливих питань, зокрема готовність комунальних служб до опалювального сезону 2025–2026 років, заходи на випадок можливого блекауту, стан захисних споруд і епідемічну ситуацію в громаді.Начальниця КП «Нововолинськтеплокомуненерго» Вікторія Герасимик поінформувала, що підприємство повністю готове до початку опалювального сезону. Завершено реконструкцію котельні 26-го кварталу, де встановлено когенераційну установку, запуск якої заплановано вже у жовтні. Також підприємство має чотири пересувні та сім стаціонарних дизельних генераторів, а запас пального забезпечить роботу у разі перебоїв з електропостачанням.Начальник КП «Нововолинськводоканал» Павло Шевчик зазначив, що підприємство також підготоване до можливих надзвичайних ситуацій. Для цього створено резерв енергопостачання за рахунок генераторів і сонячних електростанцій, а також розроблено детальний план дій у разі виникнення аварій чи відключень.За підсумками засідання комісія відзначила, що комунальні служби Нововолинської громади готові до опалювального періоду та роботи в умовах надзвичайних ситуацій, а контроль за виконанням відповідних заходів триватиме на постійній основі.