У Ковелі стартує опалювальний сезон: деталі

Днями на засіданні виконавчого комітету у Ковелі прийняли рішення про початок опалювального сезону.Про це інформує сайт громади.«Підприємству теплових мереж “Ковельтепло”, підприємствам, установам та організаціям Ковельської територіальної громади незалежно від форм власності та господарювання розпочати опалювальний період 2025/2026 року в житлових будинках, установах та організаціях з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°С і нижче», — йдеться у документі.Рішенням зобов’язано з 13 жовтня забезпечити теплопостачання закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.Також управителям житлових будинків, уповноваженим особам співвласників багатоквартирних будинків і виконавцям комунальних послуг з постачання теплової енергії доручено забезпечити належне функціонування внутрішньобудинкових систем теплопостачання.Заклади та установи, які отримують тепло від приватних або відомчих котелень на території Ковельської громади та фінансуються з державного чи місцевого бюджету, розпочинатимуть опалювальний період за окремими наказами керівників відповідних установ.З метою економії енергоресурсів підприємство теплових мереж “Ковельтепло” та інші постачальники теплової енергії мають суворо дотримуватись температурних графіків роботи котелень.