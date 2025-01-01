В Україні різко переписали ціни на яйця: скільки тепер коштує десяток
Сьогодні, 13:18
В Україні помітно здорожчали нефасовані курячі яйця. Нині великі мережі супермаркетів продають їх в середньому по 5,19 грн штука (51,9 грн/десяток), що на 45 коп/штука (4,5 грн/десяток) вище, ніж було наприкінці вересня.
Про це пише ТСН.
Водночас в експертному середовищі вважають, що зростання цін триватиме. Вплине ж на це низка факторів. Зокрема: сезонності та зміни попиту.
Загалом же, великі мережі продають нефасовані яйця по 4,89-6 грн/шт. (43,9/57 грн/десяток).
