В Україні різко переписали ціни на яйця: скільки тепер коштує десяток





Про це пише



Водночас в експертному середовищі вважають, що зростання цін триватиме. Вплине ж на це низка факторів. Зокрема: сезонності та зміни попиту.



Загалом же, великі мережі продають нефасовані яйця по 4,89-6 грн/шт. (43,9/57 грн/десяток).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні помітно здорожчали нефасовані курячі яйця. Нині великі мережі супермаркетів продають їх в середньому по 5,19 грн штука (51,9 грн/десяток), що на 45 коп/штука (4,5 грн/десяток) вище, ніж було наприкінці вересня.Про це пише ТСН Водночас в експертному середовищі вважають, що зростання цін триватиме. Вплине ж на це низка факторів. Зокрема: сезонності та зміни попиту.Загалом же, великі мережі продають нефасовані яйця по 4,89-6 грн/шт. (43,9/57 грн/десяток).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію