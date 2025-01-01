У одному з дворів луцького будинку самовільно встановили обмежувачі
Сьогодні, 10:12
Лучани скаржаться на незаконно встановлені півсфери у дворі, які перешкоджають проїзду спецтранспорту по вулиці Коновальця.
Про це пише Дмитро на сайті Відкрите місто, - інформує ВолиньUA.
"У дворі житлового будинку було самовільно встановлено бетонні півсфери прямо на проїжджій частині (див. фото). Вони суттєво обмежують рух транспорту та унеможливлюють проїзд спецтранспорту — зокрема, швидкої допомоги та пожежної машини.
Жодних попереджувальних знаків, дозволів чи погоджень на встановлення цих обмежувачів немає. Просимо відповідальні служби перевірити законність їх встановлення та вжити заходів для забезпечення безпечного проїзду у дворі", - йдеться у дописі.
