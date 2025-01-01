У одному з дворів луцького будинку самовільно встановили обмежувачі

У одному з дворів луцького будинку самовільно встановили обмежувачі
Лучани скаржаться на незаконно встановлені півсфери у дворі, які перешкоджають проїзду спецтранспорту по вулиці Коновальця.

Про це пише Дмитро на сайті Відкрите місто, - інформує ВолиньUA.

"У дворі житлового будинку було самовільно встановлено бетонні півсфери прямо на проїжджій частині (див. фото). Вони суттєво обмежують рух транспорту та унеможливлюють проїзд спецтранспорту — зокрема, швидкої допомоги та пожежної машини.

Жодних попереджувальних знаків, дозволів чи погоджень на встановлення цих обмежувачів немає. Просимо відповідальні служби перевірити законність їх встановлення та вжити заходів для забезпечення безпечного проїзду у дворі", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обмежувачі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У одному з дворів луцького будинку самовільно встановили обмежувачі
Сьогодні, 10:12
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога: подробиці
Сьогодні, 09:15
Зеленський вручив воїну з Волині «Золоту Зірку»
Сьогодні, 08:20
Померла відома актриса Даян Кітон
Сьогодні, 07:11
Важливо не тільки виростити: всі можливі способи зберігання капусти
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8