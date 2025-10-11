Померла відома актриса Даян Кітон

Померла відома актриса Даян Кітон
Даян Кітон, оскароносна зірка фільмів «Енні Голл» та «Хрещений батько», померла у віці 79 років, передає The Guardian, інформує LB.

Даян Кітон — американська акторка, режисерка й продюсерка, одна з найвпливовіших постатей Голлівуду другої половини ХХ століття. Її кар’єра почалася в театрі, але справжню славу принесло кіно — передусім роль Кей Адамс у класичній трилогії «Хрещений батько», де вона зіграла дружину Майкла Корлеоне, героя Аль Пачіно.

Справжнім проривом для Кітон стала головна роль у фільмі Вуді Аллена «Енні Голл» (1977), за яку вона отримала «Оскар» і світове визнання. Її образ у стрічці — природна, іронічна героїня в чоловічих костюмах і капелюхах — не лише визначив нову естетику жіночих персонажів у кіно, а й започаткував модний тренд 1970-х.

У подальші роки Кітон знялася в низці успішних фільмів, серед яких «Манхеттен», «Клуб перших дружин» та «Любов за правилами і без» із Джеком Ніколсоном. Вона поєднує драматичну глибину з комедійною легкістю, створюючи образи жінок, які водночас сильні, розумні й трохи ексцентричні.

Позаду камер Кітон проявила себе як режисерка, фотографиня й авторка кількох книжок, зокрема автобіографії Then Again. Її індивідуальний стиль — любов до чоловічих костюмів, капелюхів і чорно-білої гами — став її візитівкою. Вона була однією з найоригінальніших і найшанованіших актрис Голлівуду, яка змогла поєднати талант, гумор і самобутність у кожній ролі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Даян Кітон, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла відома актриса Даян Кітон
Сьогодні, 07:11
Важливо не тільки виростити: всі можливі способи зберігання капусти
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 12 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 12 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8