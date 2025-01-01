У волинському селі відкрили Алею пам'яті полеглим Героям





Про це пише



Голова Волинської ОВА Іван Рудницький долучився до цієї події та розділити хвилини скорботи й вдячності з родинами наших воїнів.



На Алеї пам'яті полеглим Героям-землякам викарбувані імена Захисників – уродженців і жителів села: Романа Луцюка, Михайла Ліщини, Андрія Наконечного, Віктора Вороняка та Юрія Кривошапки.



«Такі Алеї сьогодні з’являються в багатьох громадах Волині. Це добра й надзвичайно важлива традиція, адже вона допомагає нам зберегти пам’ять про тих, хто боронив рідну землю та підтримати їхні родини. Приємно, що до таких ініціатив долучаються меценати, бізнес, активні жителі громад. Адже поки ми дбаємо про родини захисників, пам’ять про них живе у наших серцях», - зазначив Рудницький.



Як повідомила староста села Шклинь Людмила Долонська, цей проєкт реалізували за ініціативи уродженця села Шклинь, директора сільськогосподарського ТЗОВ «Городище», заслуженого працівника сільського господарства України Анатолія Никонюка, а також за кошти підприємства.

