На Волині у розбудову пункту пропуску «Ягодин» вкладуть майже 1,4 мільярда гривень





Оголошення про тендер на спорудження терміналу для виїзду з України оприлюднили у системі публічних закупівель «Prozzoro» 3 жовтня 2025 року, про це пише



Термінал у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» пропускною спроможністю близько чотирьох тисяч транспортних засобів на добу (зокрема, до 3000 легкових авто, 800 вантажівок і 80 автобусів) заплановано побудувати до кінця 2027 року поруч нинішньої митної інфраструктури у селі Старовойтове Ковельського району. Під об’єкт виділено дев’ять гектарів землі, які раніше належали до земель лісогосподарського призначення, а стали землями громадської забудови. Очікувана вартість підряду майже 962 мільйони гривень.



Нині пропускна спроможність «Ягодина» – 3875 транспортних засобів на добу.



Будівництво нового терміналу торік анонсував голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький. За його словами, старий термінал обслуговуватиме автопотік на в’їзд до України, а новий – на виїзд, а також, що пропускна спроможність МАПП збільшиться удвічі. Тоді йшлося навіть про будівництво мостопроводу. Ініціативу реалізовують за підтримки представників Проєкту USAID «Економічна підтримка України».



Нинішній же проєкт передбачає облаштування 13 смуг руху на виїзд з України: 6 – для вантажівок (одна для небезпечних вантажів), 2 – для автобусів, 5 – для легкових авто. Територію пункту поділять на окремі функціональні зони – для контролю транспорту й осіб, зберігання вантажів, стоянки техніки, проведення дезінфекції, утримання службових собак. Передбачено спеціальні майданчики для негабаритних і затриманих автомобілів, а також окремі смуги для дипломатичного транспорту.



Комплекс будівель включатиме службово-виробничу будівлю, бокси для поглибленого огляду вантажних і легкових авто, склад митниці з холодильними камерами, гараж, котельню, очисні споруди, укриття, громадський туалет, вольєри для службових собак і павільйони для прикордонного та митного контролю. У документах сказано, що поверховість та загальна площа буде визначена проєктною документацією, зокрема, з урахуванням влаштування залів для оформлення пасажирів автобусів.



Передбачено забезпечити пункт пропуску резервним енергоживленням, системами відеоспостереження, сигналізацією, автоматизованими шлагбаумами, радіаційним та ваговим контролем.



Підрядник, який виграє тендер, має виконати повний комплекс будівельних робіт від підготовки території до внутрішнього оздоблення та прокладання інженерних мереж. Початок аукціону 17 жовтня.



Спорудження терміналу – не єдиний нинішній коштовний проєкт на кордоні від Служби відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області у 2025 році (колишня Служба автодоріг – авт.).



Відомство також замовляє будівництво стоянок для вантажного транспорту на «Ягодині». На тендер прийшла лиш одна фірма – «Автомагістраль-Південь» з Одеси. Отож без конкуренції їй може дістатися підряд майже на 443 мільйони гривень (половина цієї суми – кошти держбюджету, інша – допомога Євросоюзу). Втім, договір сторони ще не підписали: учасник тендеру має усунути невідповідності у документах.



Будівництво цих автостоянок заплановано завершити до 31 грудня 2026 року.



Фірма «Автомагістраль-Південь» на волинські дороги зайшла у 2017-ому і вже кілька років отримує підряди в області. Підприємство зареєстроване в Одесі. Його директором є Микола Тимофеєв, засновником (з початку 2025 року) – австрійська компанія «EйПі Констракшн Холдінг ГмбХ», а бенефіціар – Олександр Бойко.



За інформацією ЗМІ, Олександру Бойку також належить компанія «Шляховик-97», яка займається постачанням будматеріалів і техніки. Основним її покупцем є саме «Автомагістраль-Південь».



За даними видання «Наші гроші», «Автомагістраль-Південь» входить до дорожнього картелю і в довоєнні роки освоїла чимало мільйонів по всій Україні, зокрема і на тендерах «Великого будівництва». Також цю компанію та її засновника Олександра Бойка пов’язують із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щоб збільшити пропускну спроможність митного пункту пропуску на кордоні з Польщею, на Волині заплановано спорудити ще один термінал у «Ягодині». Очікувана вартість цього проєкту – майже мільярд гривень. Крім того, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області замовила будівництво автостоянок у міжнародному пункті пропуску за понад 400 мільйонів гривень.Оголошення про тендер на спорудження терміналу для виїзду з України оприлюднили у системі публічних закупівель «Prozzoro» 3 жовтня 2025 року, про це пише «Сила правди» Термінал у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» пропускною спроможністю близько чотирьох тисяч транспортних засобів на добу (зокрема, до 3000 легкових авто, 800 вантажівок і 80 автобусів) заплановано побудувати до кінця 2027 року поруч нинішньої митної інфраструктури у селі Старовойтове Ковельського району. Під об’єкт виділено дев’ять гектарів землі, які раніше належали до земель лісогосподарського призначення, а стали землями громадської забудови. Очікувана вартість підряду майже 962 мільйони гривень.Нині пропускна спроможність «Ягодина» – 3875 транспортних засобів на добу.Будівництво нового терміналу торік анонсував голова Волинської обласної державної адміністрації. За його словами, старий термінал обслуговуватиме автопотік на в’їзд до України, а новий – на виїзд, а також, що пропускна спроможність МАПП збільшиться удвічі. Тоді йшлося навіть про будівництво мостопроводу. Ініціативу реалізовують за підтримки представників Проєкту USAID «Економічна підтримка України».Нинішній же проєкт передбачає облаштування 13 смуг руху на виїзд з України: 6 – для вантажівок (одна для небезпечних вантажів), 2 – для автобусів, 5 – для легкових авто. Територію пункту поділять на окремі функціональні зони – для контролю транспорту й осіб, зберігання вантажів, стоянки техніки, проведення дезінфекції, утримання службових собак. Передбачено спеціальні майданчики для негабаритних і затриманих автомобілів, а також окремі смуги для дипломатичного транспорту.Комплекс будівель включатиме службово-виробничу будівлю, бокси для поглибленого огляду вантажних і легкових авто, склад митниці з холодильними камерами, гараж, котельню, очисні споруди, укриття, громадський туалет, вольєри для службових собак і павільйони для прикордонного та митного контролю. У документах сказано, що поверховість та загальна площа буде визначена проєктною документацією, зокрема, з урахуванням влаштування залів для оформлення пасажирів автобусів.Передбачено забезпечити пункт пропуску резервним енергоживленням, системами відеоспостереження, сигналізацією, автоматизованими шлагбаумами, радіаційним та ваговим контролем.Підрядник, який виграє тендер, має виконати повний комплекс будівельних робіт від підготовки території до внутрішнього оздоблення та прокладання інженерних мереж. Початок аукціону 17 жовтня.Спорудження терміналу – не єдиний нинішній коштовний проєкт на кордоні від Служби відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області у 2025 році (колишня Служба автодоріг – авт.).Відомство також замовляє будівництво стоянок для вантажного транспорту на «Ягодині». На тендер прийшла лиш одна фірма – «Автомагістраль-Південь» з Одеси. Отож без конкуренції їй може дістатися підряд майже на 443 мільйони гривень (половина цієї суми – кошти держбюджету, інша – допомога Євросоюзу). Втім, договір сторони ще не підписали: учасник тендеру має усунути невідповідності у документах.Будівництво цих автостоянок заплановано завершити до 31 грудня 2026 року.Фірма «Автомагістраль-Південь» на волинські дороги зайшла у 2017-ому і вже кілька років отримує підряди в області. Підприємство зареєстроване в Одесі. Його директором є, засновником (з початку 2025 року) – австрійська компанія «EйПі Констракшн Холдінг ГмбХ», а бенефіціар –За інформацією ЗМІ, Олександру Бойку також належить компанія «Шляховик-97», яка займається постачанням будматеріалів і техніки. Основним її покупцем є саме «Автомагістраль-Південь».За даними видання «Наші гроші», «Автомагістраль-Південь» входить до дорожнього картелю і в довоєнні роки освоїла чимало мільйонів по всій Україні, зокрема і на тендерах «Великого будівництва». Також цю компанію та її засновника Олександра Бойка пов’язують із мером Одеси

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію