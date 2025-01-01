Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 26 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.

