Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 26 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.
