На Волині створять картопляну лабораторію
Сьогодні, 19:04
На Волині посилять наукову роботу в галузі картоплярства. Це передбачає грантовий проєкт «Volyn Smart Agro Cluster – економічний розвиток сільських територій», підготовлений у межах співпраці ФГ «Еко-Тур», кафедри агрономії Луцького національного технічного університету (ЛНТУ) та ГО Інститут дорадництва «Чисте довкілля».
Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.
Зазначається, що проєкт фінансуватиметься в межах грантової програми «Партнерство задля відновлення» (ПРООН) урядом Швеції та передбачає, зокрема, створення на базі ЛНТУ біотехнологічної лабораторії із меристемного сортопоновлення насіння картоплі з метою забезпечення високопродуктивним матеріалом місцевих фермерів.
«Функціонування лабораторії з повним комплексом виробництва добазового безвірусного матеріалу картоплі (мінібульб) розширює можливості наших студентів освоїти сучасні біотехнології оздоровлення насіннєвого матеріалу, використання інструментів генетики та селекції, а також надає можливості участі в реальному високотехнологічному процесі розвитку галузі насінництва», – зазначили в університеті.
І додали, що вирощування картоплі є важливим складником агробізнесу Волині, включно з апробацією та розмноженням високоякісного насіннєвого матеріалу.
Проте в картопляному агровиробництві існує фізіологічна проблема виродження картоплі, яка полягає у втраті сортових якостей, що призводить до зменшення врожайності, деформації бульб та зниження їхньої стійкості до хвороб. Тому у ФГ «Еко-Тур» щорічно апробовуються десятки нових сортів картоплі, які вирощуються на експериментальних ділянках, а кращі з них розмножуються та покращують продуктивний потенціал картоплярства усієї України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.
Зазначається, що проєкт фінансуватиметься в межах грантової програми «Партнерство задля відновлення» (ПРООН) урядом Швеції та передбачає, зокрема, створення на базі ЛНТУ біотехнологічної лабораторії із меристемного сортопоновлення насіння картоплі з метою забезпечення високопродуктивним матеріалом місцевих фермерів.
«Функціонування лабораторії з повним комплексом виробництва добазового безвірусного матеріалу картоплі (мінібульб) розширює можливості наших студентів освоїти сучасні біотехнології оздоровлення насіннєвого матеріалу, використання інструментів генетики та селекції, а також надає можливості участі в реальному високотехнологічному процесі розвитку галузі насінництва», – зазначили в університеті.
І додали, що вирощування картоплі є важливим складником агробізнесу Волині, включно з апробацією та розмноженням високоякісного насіннєвого матеріалу.
Проте в картопляному агровиробництві існує фізіологічна проблема виродження картоплі, яка полягає у втраті сортових якостей, що призводить до зменшення врожайності, деформації бульб та зниження їхньої стійкості до хвороб. Тому у ФГ «Еко-Тур» щорічно апробовуються десятки нових сортів картоплі, які вирощуються на експериментальних ділянках, а кращі з них розмножуються та покращують продуктивний потенціал картоплярства усієї України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 26 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині створять картопляну лабораторію
Сьогодні, 19:04
Франція готова відправити війська в Україну в рамках гарантій безпеки: озвучена дата
Сьогодні, 18:12
У Володимирі УПЦ МП з Успенського собору може переселитися у приміщення нічного клубу
Сьогодні, 16:09