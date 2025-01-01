На Волині створять картопляну лабораторію

На Волині посилять наукову роботу в галузі картоплярства. Це передбачає грантовий проєкт «Volyn Smart Agro Cluster – економічний розвиток сільських територій», підготовлений у межах співпраці ФГ «Еко-Тур», кафедри агрономії Луцького національного технічного університету (ЛНТУ) та ГО Інститут дорадництва «Чисте довкілля».Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.Зазначається, що проєкт фінансуватиметься в межах грантової програми «Партнерство задля відновлення» (ПРООН) урядом Швеції та передбачає, зокрема, створення на базі ЛНТУ біотехнологічної лабораторії із меристемного сортопоновлення насіння картоплі з метою забезпечення високопродуктивним матеріалом місцевих фермерів.«Функціонування лабораторії з повним комплексом виробництва добазового безвірусного матеріалу картоплі (мінібульб) розширює можливості наших студентів освоїти сучасні біотехнології оздоровлення насіннєвого матеріалу, використання інструментів генетики та селекції, а також надає можливості участі в реальному високотехнологічному процесі розвитку галузі насінництва», – зазначили в університеті.І додали, що вирощування картоплі є важливим складником агробізнесу Волині, включно з апробацією та розмноженням високоякісного насіннєвого матеріалу.Проте в картопляному агровиробництві існує фізіологічна проблема виродження картоплі, яка полягає у втраті сортових якостей, що призводить до зменшення врожайності, деформації бульб та зниження їхньої стійкості до хвороб. Тому у ФГ «Еко-Тур» щорічно апробовуються десятки нових сортів картоплі, які вирощуються на експериментальних ділянках, а кращі з них розмножуються та покращують продуктивний потенціал картоплярства усієї України.