Топ 5 клінік Львова, де можна пройти повне обстеження організму





“Корона”

Адреса: вул. Снопківська, 18

Оцінка на Google Maps: 4,9/5

Перевага клініки: вигідні ціни на пакетні обстеження



У клініці “Корона” можна пройти повний чек-ап організму за один день. Пацієнтам пропонують кілька варіантів обстеження: жіночий або чоловічий пакет. Кожен із них може бути розширеним або скороченим. Повний пакет містить консультацію кардіолога, обстеження в гінеколога чи уролога із мазками, ЕХО серця, УЗД черевної порожнини, колоно- і гастроскопію. Усі аналізи виконуються на сучасному лабораторному обладнанні, а УЗД проводиться на апаратах експертного класу. Після проходження обстеження лікар узагальнює результати та надає детальні рекомендації. “Корона” — ідеальний вибір для всіх, хто хоче отримати точну та швидку діагностику стану здоров’я!



Оксфорд Медікал

Графік роботи: пн–сб з 08:00 до 20:00; нд з 10:00 до 16:00

Перевага клініки: висока точність діагностики

Додаткові послуги: цифрова рентгенографія



Оксфорд Медікал — одна з найвідоміших приватних клінік у Львові, де проводять повне обстеження організму для дорослих і дітей. Пацієнти клініки можуть пройти лабораторні дослідження, кардіодіагностику, УЗД, а також отримати консультації терапевта, уролога, гінеколога та інших фахівців. В межах повного обстеження пацієнтам виконують базові аналізи, тест на ВІЛ і на вірус папіломи людини (ВПЛ). Клініка має власну лабораторію, тому всі аналізи виконуються оперативно. Клініка Оксфорд Медікал — оптимальний вибір для зайнятих людей.



“Медіальт”

Адреса: вул. Пасічна, 166

Перевага клініки: досвідчені лікарі

Оцінка на Google Maps: 5/5



Клініка “Медіальт” пропонує пацієнтам різні чекапи (обстеження), до складу яких входять базові аналізи крові і сечі, спеціальні лабораторні дослідження, ЕКГ, УЗД основних органів та консультації профільних спеціалістів. У “Медіальт” є чекапи для чоловіків і жінок, дорослих та дітей, а також обстеження для пари. У клініці діє електронна система запису, тому записатися на обстеження можна швидко й без черг. Більшість результатів чекапу будуть готові в день обстеження. “Медіальт” — чудовий вибір для всіх, хто цінує в медицині чіткість, доказовість і комфорт!



“Дельта Мед”

Адреса: вул. Личаківська, 129

Перевага клініки: сучасне обладнання

Додаткові послуги: послуги денного стаціонару



“Дельта Мед” — це багатопрофільний медичний центр. Для діагностики тут використовують цифрові УЗД-системи, електрокардіографи та лабораторію з автоматизованими аналізаторами. Пакет повного обстеження містить базові аналізи крові та сечі, аналізи на найбільш небезпечні інфекції, зокрема гепатити, УЗД та рентгенографію найважливіших органів, консультації терапевта, гінеколога та уролога. За результатами обстеження пацієнт отримує індивідуальні рекомендації щодо способу життя, харчування та профілактики. Центр “Дельта Мед” — ідеальне співвідношення високих стандартів медицини та помірних цін.



Медичний центр Святої Параскеви

Адреса: вул. Шевченка, 19

Графік роботи: пн–пт з 08:00 до 20:00; сб з 08:00 до 18:00; нд з 09:00 до 15:00

Оцінка на Google Maps: 4,5/5



У клініці Святої Параскеви пропонують різні програми комплексного обстеження — від загального до спеціалізованих. Тут є чекапи для чоловіків, жінок і дітей різного віку. Також є обстеження для вагітних і жінок, що планують вагітність, передопераційний чекап і комплексне обстеження кардіолога. Центр має потужну лабораторну базу та власне відділення ендоскопії. Після обстеження пацієнт отримує детальний звіт і консультацію терапевта або сімейного лікаря. Багато пацієнтів відзначають, що цей медичний центр — місце, де поєднуються професіоналізм лікарів і щира турбота про кожну людину.



Повне обстеження організму — інвестиція у ваше довголіття та якість життя. Завдяки сучасним технологіям і кваліфікованим лікарям діагностика є максимально швидкою та комфортною. Всього за один день, проведений у клініці, можна виявити приховані проблеми, оцінити роботу серця та інших внутрішніх органів, а головне — запобігти розвитку серйозних захворювань. Тож пройдіть повне обстеження організму та переконайтеся, що ваше здоров’я під контролем!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Живучи у стрімкому ритмі, люди часто нехтують профілактичними обстеженнями. Якщо ви постійно відчуваєте втому, маєте часті застуди або просто хочете переконатися, що зі здоров’ям усе гаразд — варто комплексно обстежитися. Таке обстеження допоможе виявити приховані проблеми, оцінити стан судин, серця, щитоподібної залози та інших важливих органів. Якщо вас цікавить повне обстеження організму у Львові , прочитайте цю статтю. У ній розповімо про пропозиції пакетних обстежень від провідних клінік міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію