Волинська дитяча лікарня замовила ремонт за майже 11,5 мільйонів гривень

Волинська обласна дитяча клінічна лікарня замовила ремонт хірургічного відділення за майже 11,5 мільйонів гривень. Переважну частину робіт медзаклад оплачує власними коштами. Підряд отримав єдиний учасник закупівлі – будівельна фірма «Луцьксантехмонтаж № 536».

Про це відомо з договору від 1 вересня 2025 року, розміщеного у системі публічних закупівель «Prozorro», пише «Сила правди».

Комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» провело закупівлю ремонтних робіт хірургічного відділення лікарні, що в Луцьку на вулиці Загородня, 20. На ремонт запланували 11,6 мільйона гривень.

Участь у тендері взяла лише одна фірма «Луцьксантехмонтаж № 536», що запропонувала на майже 100 тисяч гривень менше від очікуваної ціни. Договір з нею вартістю майже 11,5 мільйонів гривень замовник підписав 1 вересня 2025 року. У цій сумі 3 мільйони гривень – кошти обласного бюджету, а близько 8,5 млн – медоб’єднання. Ремонт почали у вересні і мають впоратися до кінця року. У лікарні «Силі правди» повідомили, що пацієнтам з хірургії виділили палати в інших відділеннях і що операційні працюють.

«Зараз у нас проводяться операції та прийоми у першому блоці лікарні. Також ми розробили чіткий маршрут пацієнта, який тепер впроваджуємо безпосередньо в операційному блоці. Це дозволяє зробити процес лікування кращим», — пояснив медичний директор з хірургічної роботи лікарні Ігор Дородних.

Що ж до ремонту, то тендерна документація передбачає мурування окремих ділянок зовнішніх стін із газобетонних блоків, заміну електромереж, часткову модернізацію санітарних вузлів, ремонт та оздоблення стелі, стін та підлоги, фарбування і облаштування приміщень. Крім того, передбачено монтаж систем для лікувальних газів, відеонагляду, інтернету, телефонізації та постачання обладнання і меблів.

У документації «Луцьксантехмонтаж №536» вказав, що для влаштування системи пожежної сигналiзацiї, вiдеонагляду, інтернету та телефонізації залучить субпідрядника – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Алерт».

