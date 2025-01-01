Волинська дитяча лікарня замовила ремонт за майже 11,5 мільйонів гривень





Про це відомо з договору від 1 вересня 2025 року, розміщеного у системі публічних закупівель «Prozorro», пише



Комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» провело закупівлю ремонтних робіт хірургічного відділення лікарні, що в Луцьку на вулиці Загородня, 20. На ремонт запланували 11,6 мільйона гривень.



Участь у тендері взяла лише одна фірма «Луцьксантехмонтаж № 536», що запропонувала на майже 100 тисяч гривень менше від очікуваної ціни. Договір з нею вартістю майже 11,5 мільйонів гривень замовник підписав 1 вересня 2025 року. У цій сумі 3 мільйони гривень – кошти обласного бюджету, а близько 8,5 млн – медоб’єднання. Ремонт почали у вересні і мають впоратися до кінця року. У лікарні «Силі правди» повідомили, що пацієнтам з хірургії виділили палати в інших відділеннях і що операційні працюють.



«Зараз у нас проводяться операції та прийоми у першому блоці лікарні. Також ми розробили чіткий маршрут пацієнта, який тепер впроваджуємо безпосередньо в операційному блоці. Це дозволяє зробити процес лікування кращим», — пояснив медичний директор з хірургічної роботи лікарні Ігор Дородних.



Що ж до ремонту, то тендерна документація передбачає мурування окремих ділянок зовнішніх стін із газобетонних блоків, заміну електромереж, часткову модернізацію санітарних вузлів, ремонт та оздоблення стелі, стін та підлоги, фарбування і облаштування приміщень. Крім того, передбачено монтаж систем для лікувальних газів, відеонагляду, інтернету, телефонізації та постачання обладнання і меблів.



У документації «Луцьксантехмонтаж №536» вказав, що для влаштування системи пожежної сигналiзацiї, вiдеонагляду, інтернету та телефонізації залучить субпідрядника – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Алерт».

